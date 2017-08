Her er filmene som kommer i høst

Vi grøsser over at sommeren snart er over, men når vi tenker på ullgenser, høstturer, popcorn og norsk film - da føles det greit!

Tirsdag presenterte Norsk filminstitutt filmene som kommer på kino til høsten.

En nyhete er allerede i gang: Youtuberne-Prez og Dennis.

Les mer: Prebz og Dennis: - Vi ble en turistattraksjon

«Prebz og Dennis: The Movie»

Har allerede hatt premiere, og gikk rett inn på 2. plass på Filmtoppen og er hittil sett av 18.366 publikummere.

«Thelma»

Premiere 15. september. Romantikk/spenning/thriller.

Regissør Joachim Triers nye film, som han har begått manus til sammen med Eskil Vogt, er en romantisk, overnaturlig thriller om en ung kvinne som i møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende og uforklarlige krefter. Med Eili Harboe, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen.

«Askeladden – I Dovregubbens hall

Premiere 29. september. Eventyr.

Kjente folkeeventyr skal fortelles i moderne drakt, i første film ut av en ny storsatsing. Mikkel Brænne Sandemose tar tak i Askeladd, troll og eventyr, med skuespillere som Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen og Elias Holmen Sørensen ombord.

«Elias og Storegaps hemmelighet»

Premiere 6. oktober. Animasjon/barnefilm.

Nok en populær barneseriefilm, der redningsskøyta har vokst – og setter kursen mot ukjente farvann, til storbyen. Regi er ved Simen Alsvik.

«Hva vil folk si»

Premiere 6. oktober. Drama.

Iram Haqs nye og festivalklare film om et far og datterforhold, lagt til et pakistansk-norsk miljø, der 16 år gamle Nisha lever et dobbeltliv, som vanlig norsk ungdom og som lydig datter – til hun blir kidnappet og plassert hos slekten i Pakistan. Maria Mozhda spiller sin første store filmrolle.

Filmen "Hva vil folk si" er neste ut for regissør Iram Haq.

«Skyggenes dal»

Premiere 20. oktober. Drama.

Regissør Jonas Matzow Gulbrandsen har også vært med på å skrive manus til filmen om seks år gamle Aslak og moren Astrid, som opplever en tragedie som gutten ikke klarer å forstå – og moren sliter med å håndtere.

«Karsten og Petra lager teater»

Premiere 27. oktober. Barnefilm/familiefilm.

Denne gangen skal Karsten og Petra, spilt av Oliver Dahl og Alba Ørbeck-Nilssen trå til på de skrå bredder, teatret, samtidig som de samler inn penger til et barnehjem i India. Regissør er på ny Arne Lindtner Næss, nå i selskap med Aurora Langaas Gossé.

«Gjengangere»

Premiere 27. oktober. Drama/action.

Norges første fengselsfilm, heter det om Leon Bashirs nye film, som han også har skrevet manus til og spiller i – sammen med blant andre Lene Nystrøm. Om yrkeskriminelle Josef som prøver å oppdra – og redde – en unggutt inne for første gang, og som trekkes mot gjengene.

«Natta pappa henta oss»

Premiere 27. oktober. Animasjon/dokumentar.

Steffan Strandberg har manus og regi og hovedrolle når han forteller oppveksthistorien om en barndom hos en alkoholisert mor – og drømmen om å bli hentet av pappa, fortalt i tilbakeblikk fra barnets perspektiv.

«Juleblod»

Premiere 3. november. Grøsser/Skrekkfilm.

Reinert Kiil er regissør og har med seg et sterkt skuespillerlag (Stig Henrik Hoff, Sondre Krogtoft Larsen, Truls Svendsen, Frank Kjosås, rockeren Thomas Felberg) i historien om seriemorderen Nissen – som naturligvis slår til på julaften. Det merker vennegjengen som har samlet seg til feiring.

«Rett vest»

Premiere 10. november.

Marte Germaine Christensen, Benjamin Helstad, Iben Akerlie, Ingar Helge Gimle, Reidar Sørensen, Anne Krigsvoll og Henrik Mestad er blant stjernelaget på rollelisten når historien om en arbeidsløs musikklærer som tar sin transseksuelle far på roadtrip til Vestlandet skal fortelles. Og det er regissør og manusforfatter Henrik Martin Dahlsbakken som er tilbake med sin nye film ut.

«Ekspedisjon Knerten»

Premiere 17. november. Barne/familiefilm.

Neste pinnefilm ut, og denne gangen har Lillebror flyttet sammen med familien sin og Knerten til Vestlandet, og møter masse snø og en forsvunnet pinnevenn.

«Hjemsøkt»

Premiere 24. november. Grøsser/spenning.

Carl Christian Raabe har regi ut fra et manus av Maja Lunde, der Cathrine arver farens gamle gods på landet og reiser dit alene. Huset har selvsagt sine hemmeligheter og hun slipper ikke unna. På rollelisten Synnøve Macody Lund og Robert Skjærstad.

«Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta».

Premiere 24. november. Komedie.

Neste film ut fra Tommy Wirkola og hans folk, som følger opp kultfilmen der den førtidspensjonerte fiskeren Wagle tok fatt i legenden om Fjordheksa. Nå går han til sjøs. På rollelisten står foruten Stig Frode Henriksen også Jeppe Beck Laursen og Marion Ravn.

Marion Ravn er klar for filmen.

«Kometen»

Premiere 8. desember. Drama.

Masterstudentene fra Den Norske Filmskolen står bak dramaet, der Bård Røssevold har regi. Med Trond Espen Seim, Jørgen Langhelle og Axel Bøyum på rollelisten fortelles historien om Gustav (8) som tror faren er bortført av en UFO, og som leter etter ham som voksen når kometen vender tilbake.

Les også: Thomas Gullestad i ny rolle: - Basert på smerte får det en andreplass - etter fødsel

«Den 12. mann»

Premiere 25. desember. Drama.

Med regi fra Harald Zwart byr denne nyeste krigsfilmen ut på Thomas Gullestad som Baalsrud og Jonathan Rhys Meyers, Mads Sjøgren Pettersen og Marie Sjøgren på rollelisten, der den skildrer en av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra andre verdenskrig.

Thomas Gullestad i Den 12.mann.

Del denne artikkelen