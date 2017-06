Her er festivalguiden for sommeren 2017 - og artistene vi synes at DU må få med deg

Det nærmer seg alle sommerens festivaler, eller, vi er jo allerede godt i gang med Norwegian Wood på Frognerbadet i Oslo og Bergenfest.

Uansett, med en haug av bra musikk og kule artister, digge parker og god mat foran oss, trenger vi en oversikt over hva som skjer, hvor og når.

Vi er så heldig å ha utplasseringselev fra Trøgstad ungdomsskole hos Side2 denne uka. Og hun har laget en liste over de viktigste festivalene og hvilke artister du bør få med deg.

Her er den ultimate festivalguiden, ifølge Victoria (15):

Norwegian Wood: 15.-17. juni 2017

- Onkl P & De Fjerne Slektingene: Slekta spiller en mellomting av rap og rock, som var ganske banebrytende da den kom. Gjengen er en videreføring av et veeeldig suksessfult samarbeid mellom Onkl P og Oslo S. Alle kjenner nok til «Styggen på ryggen», som kom i 2014, ble en megahit over hele Norge. De spiller på Norwegian Wood fredag kveld.

Leknes, heretter Slektnes, takk for oss🙌🙌🙌🙌 #slektalife Et innlegg delt av P_og_slekta (@p_og_slekta) fredag 05. Mai. 2017 PDT

- Klovner i Kamp

Klovner i kamp fra Tåsen i Oslo består av medlemmene Thomas Gullestad (Fingern), Aslak Hartberg og Esben Selvig (Dansken).





Bergenfest: 14.-17. juni 2017

- Karpe Diem: Karpe Diem er blant Norges aller største og viktigste artister, og har siden 2004 gledet og engasjert tusenvis med sin norskspråklige rap. Tidligere i år solgte de ut Spektrum tre dager på rad som en avslutning på prosjektet og turneen «Heisann Montebello».

«Heisann Montebello»-prosjektet startet med tre låtslipp fra Chirag Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid høsten 2015.

Karpe Diem med Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

- Gabrielle

- Zara Larsson

- Aurora

- John Olav Nilsen og Nordsjøen





Piknik i Parken: 22.-24. Juni 2017

- First Aid Kit: De to søstrene Johanna og Klara Södeberg fra Stockholm fikk oppmerksomhet med en YouTube-video fra 2008 der de sang Fleet Foxes «Tiger Mountain Peasant Song». De er en svensk folkemusikkgruppe som er kjente for sin samstemte sang og amerikanskinspirerte folk. Du har garantert sett dem på YouTube eller hørt dem på radio.







First Aid Kit, de svenske søstrene Klara Söderberg (t.v.) og Johanna Söderberg.

- Ry X

- Amanda Delara

- Solange

- The Switch

- Ane Brun





Palmesus: 30. juni-1. juli 2017

- Zara Larsson: Zara Larsson er artist, feminist, sosiale medier-fenomen og bare en dødskul dame som lager superfin popmusikk. I 2016 hadde hun flere gigantiske hits du helt sikkert har hørt, «Lush Life» og «Never Forget You», for ikke å glemme fotball-EM-låta «This One's For You». Hun stakk også av med to priser i MTV European Music Awards.

*doing the SNL Katy Perry dance* Et innlegg delt av Zara Larsson (@zaralarsson) lørdag 27. Mai. 2017 PDT

- The Chainsmokers

- Veronica Maggio

- Seeb

- Martin Solveig

- Gabrielle

- Armin Van Buuren

Gabrielle Leithaug på scenen under Nobelkonsert i Oslo spektrum 2014.





Stavernfestivalen: 6.-8. Juli 2017

- Ezzari: Adam Ezzari er bare 18 år gammel, men er allerede en hot, up and coming-artist. Han slapp debutsingelen sin «Ikke noe press» i april i år, og fulgte opp med «Null» i mai. Vi digger de ærlige og reflekterte tekstene hans, og gleder oss til å følge med på ham utover! PS! Du har nok sett ham i Skam også, der han spiller Adam Malik.

I used to dream about this 😌 // 📸: @matsbakkenphotography Et innlegg delt av Ezzari (@adamezzari) lørdag 18. Mars. 2017 PDT

- Tomine Harket & Unge Ferrari

- Karpe Diem

- Cezinando

- HKEEM

- Kygo

- Broiler

- Sondre Justad

- Kvelertak

Sangtalentet Tomine Harket og rapperen Unge Ferrari, Stig Haugen.





Slottsfjell: 12.-15. Juli 2017

- Gucci Mane: Du har nok fått med deg Gucci Mane på låter som Rae Sremmurds «Black Beatles» eller Nicki Minaj sin «Make Love». Per dags dato er Gucci Mane en av USAs aller mest innflytelsesrike hiphop-artister. Grunnen til at du kanskje ikke har fått ham med deg før de to siste årene, er at han gjentatte ganger har sittet i fengsel, blant annet for besittelse av våpen, narkotika, og vold. Etter at han sonet ferdig den siste dommen sin i 2016, har han imidlertid vært mer produktiv en de aller fleste.

Slippery💦💦 Et innlegg delt av Gucci Mane (@laflare1017) mandag 01. Mai. 2017 PDT

- Gabrielle

- Aurora

- Astrid S

- Cezinando

- Dårlig Vane

- G-Eazy

- Julie Bergan

- Tove Lo

Astrid S





Øya: 8.-12. august 2017

- Lana Del Rey: Du har nok hørt nydelige «Summertime Sadness», «Video Games», «Born To Die» eller noen av de andre store hitene til fantastiske Lana Del Rey. Vi digger den chille musikken og vakre sangstemmen hennes, som vi kunne hørt på hele sommeren.

Lana Del Rey

- Mø

- Unge Ferrari

- Gabrielle

- Kuuk + The Cunt





Findings: 18.-19. august 2017

- Cezinando: Kristoffer Cezinando Karlsen (20) har allerede bemerket seg som en av de største kommende norske hiphop-artistene. Han vant Årets Urørt i 2016, pris for Årets nykommer under P3 Gull og Spellemannpris i tekstforfatter-kategorien. Nå i det siste har du nok hørt låten hans «Håper du har plass» både på P3 og på Skam.

😈📷: @pasenau følg @1111klubb Et innlegg delt av kristoffer (@cezinando) mandag 18. Juli. 2016 PDT

- Alan Walker

- Karpe Diem

- Julie Bergan

