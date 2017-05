Her er fem TV-serier du bør se i sommer

NEW YORK (Side2.no): Denne sommeren, faktisk allerede nå på tampen av mai måned, dukker det opp nye episoder i kjente og kjære TV-serier, samt noen splitter nye serier. Derfor er det ingen grunn til å fortvile dersom du våkner til pøsende regnvær under ferien din.

Noen av seriene ser så spennende ut av vi i Side2 helt ærlig håper på noen regnværsdager.

Først ut er «House of Cards», som lanserer sesong fem på Netflix 30. mai. Nå som den politiske virkeligheten har overgått fantasien til de fleste av oss, inkludert manusforfatterne i Hollywood, er det knyttet stor spenning til hva «Frank Underwood» kan gjøre for å matche Washington.

Underwood skal denne gang ut i valgkamp mot en republikaner som er dyktig i sosiale medier og har erklært krig mot terrorisme. Det høres jo kjent ut, gjør det ikke?

Traileren lover godt:

9. juni kommer sesong fem av «Orange Is the New Black» på Netflix. Her får vi et gjensyn med livet på innsiden av kvinnefengselet Litchfield, hvor vi i sesong fire fikk se at de innsatte gjorde opprør etter at en av dem døde.

Denne gang skal de ifølge Time Magazine presentere en liste med krav til fengselet.

TV-serien «Suits» har vært en berg-og-dal-bane av dimensjoner kvalitetsmessig, men med den vidunderlige førstesesongen som grunnmur holder den seg fortsatt i live. De siste par sesongene har vært en fin belønning for alle oss som har holdt ut, og 12. juli starter sesong sju.

Traileren ser ganske tam ut, men det er lov å håpe at noen i TV-industrien omsider har forstått at man ikke trenger å røpe alt der og i stedet holder igjen godbitene. Ja, ja, det er naivt, men det er lov å være naiv innimellom.

«Game of Thrones» lanserer også sesong nummer sju i sommer, nærmere bestemt 16. juli. Dette omtales som første del av siste sesong», men det er først og fremst et semantisk spørsmål. Sju episoder kommer denne sommeren og de sju siste serveres i 2018.

Nå er Daenerys omsider på vei til Westeros og det brygger opp til det uunngåelige sammenstøtet mellom henne og Cersei.

Den femte serien vi vil trekke fram, er «The Defenders». Helt siden «Jessica Jones» kom på Netflix, og vi slukte den serien på et par dager, har savnet etter den knalltøffe dama vært enormt. Sesong to kommer trolig ikke før i 2018, så i mellomtiden får vi dempe abstinensene med denne serien.

Vi får nemlig se Jessica Jones her også. «The Defenders» byr på de fire Marvel-superheltene Daredevil, Luke Cage, Iron Fist og Jones, som sammen skal bekjempe kriminalitet i New York City.

«The Defenders» har premiere 18. august.

I tillegg til disse fem seriene, kan vi nevne at sesong tre av «The Unbreakable Kimmy Schmidt» nettopp ble lagt ut på Netflix, mens «Twin Peaks» nå er tilgjengelig på HBO Nordic.

