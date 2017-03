Her er de mest romantiske seriene på HBO og Netflix

Uansett om du er singel eller har kjæreste, gir det en god følelse å se noe skikkelig hyggelig på TV. Spesielt søndag kveld.

Vi spurte Netflix og HBO om de beste filmene og seriene de har i kategorien romantikk.

Her er hva de anbefaler:

Netflix:

You Me Her

- Kjærligheten er ikke alltid enkel, og å introdusere en eskortepike inn i forholdet gjør kanskje ikke ting enklere ...

Lovesick

- Her lar jeg bare programforklaringen tale for seg, sier Netflix' talsperson: «Dylan er på jakt etter kjærligheten, men har så langt bare funnet klamydia. Nå gjenopplever han fortiden med vennene Evie og Luke når han må informere tidligere partnere».

Easy

- Easy er en samling episoder om forskjellige mennesker i forskjellige faser av livet som alle må forholde seg til kjærlighet, sex, teknologi og kultur.

Love

- Indie-favoritten Judd Apatow har laget dette morsomme skråblikket på et forhold.

Michael Bolton’s Big Sexy Valentine’s Special

- Denne kom forrige måned. Det blir vel ikke mer romantisk enn en kveld med denne smørsangeren her?

HBO:

Some Like it Hot

«I komedien fra regissør Billy Wilder blir Tony Curtis og Jack Lemmon nødt til å kle seg ut som damer for å slippe unna rasende mafiafolk fra Chicago, og blir venner med en vakker sangerinne (Marilyn Monroe)»

The Holiday

Vi i Side2 trenger egentlig ikke en god grunn for se på Jude Law på film! Denne romantiske komedien er fra 2006, men er en morsom og søt klassiker. Ikke sett den? Se den. Sett den før? Se den igjen, mener vi.



Amélie From Montmartre

HBO skriver: «Amélie er en uskyldig og naiv pike i Paris. Hun har sin egen forståelse av rettferdighet, og hun bestemmer seg for å hjelpe dem rundt seg. Underveis finner hun selv kjærligheten. En romantisk og annerledes komedie.»

Brokeback Mountain

Tenk at det er så mange år siden denne filmen med Heath Ledger og Jake Gyllenhaal hadde premiere. I 2005 kom dramafilmen som handler om to unge menn som innleder et homogilt forhold, mens de gjeter sauer en sommer i Brokeback Mountain. Videre handler det om hvordan denne sommeren påvirker livene deres tyve år framover. En film som vant i flere Oscar-kategorier, og et skikkelig must.

Manhattan

Denne romantiske komedien er fra 1979, og er regissert av Woody Allen, som også har hovedrollen. En film som beskrives som merkverdig og morsom.