Her er de beste Twitter-reaksjonene på Khloe Kardashians babynavn

For dere som ikke har fått det med dere ennå - nybakt mamma Khloe Kardashian (33) har valgt å kalle sin førstefødte datter True Thompson.

Forrige uke ble hun og kjæresten Tristan Thompson foreldre til den lille jenta, nesten samtidig som at ryktene begynte å svirre om at NBA-stjernen har vært utro mot realitystjernen ved flere anledninger, med flere kvinner.

Og er det noe Kardashian-/Jenner-klanen er best i klassen på, så er det å skape debatt rundt absolutt alt de tar for seg. Og navnet True er ikke et unntak.

Vitsefest på Twitter

Etter navneavsløringen natt til tirsdag, har Twitter stått på for å lage så mange vitser om navnevalget som overhodet mulig.

Først og fremst på bekostning av pappa Tristan, og den angivelige utroskapen han har utsatt sin gravide kjæreste for:

Bare sjekk ut:

Heller ikke sladderblogger Perez Hilton kunne dy seg med å komme et stikk i siden til paret med tanke på de siste dagenes hendelser.

«"True" Thompson. Helt klart ikke oppkalt etter pappa» skriver han på Twitter.

Oppkalt etter tippoldefar

Bestemor/mamma/momager Kris Jenner er kjent for å jobbe hardere enn djevelen selv når det gjelder å få barna sine opp og frem i lyset, og følte for å oppklare navnevalget etter en liten stund.

«Jeg er så oppspilt over å ønske mitt dyrebare lille barnebarn TRUE velkommen!!! Fun fact... navnet til min bestefar på farssiden var True Otis Houghton... min ekte fars navn var Robert True Houghton... så jeg er er oppspilt over at Khloe kaller datteren sin True!!!» melder hun på Twitter.

BESTEMOR: Kris Jenner har blitt bestemor igjen, og sier på Twitter at hun er oppspilt over at datteren Khloe valgte å kalle opp den lille jenta etter bestefaren til Kris.

Kris skal ifølge Daily Mail ha tilbrakt tiden etter at Khloe fødte i Ohio hos datteren.

Hun nevne imidlertid ingenting om at datteren valgte å gi True samme etternavn som faren sin.

