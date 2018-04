Her er de 10 beste kjendis-mugshotene noensinne

Kjendisene er mennesker de også, men noen ganger tar de feilene sine opp et par hakk og kommer i klammeri med loven.

Vi har alle fått med oss det ikoniske øyeblikket da Paris Hilton ble løslatt fra fengsel, eller ristet oppitt på hodene våre da Justin Bieber ble tatt for råkjøring i Miami.

Likevel klarer vi ikke å la være å trekke på smilebåndet når vi først får se de ikoniske mugshotene.

Les også: Disse kjendisene drikker ikke alkohol

Her har vi samlet 10 av de beste bildene noensinne:

1. Justin Bieber



Sangeren og bråkemaker Justin Bieber havnet i trøbbel i Miami i 2014 etter at han ble arrestert for blant annet råkjøring, kjøring uten lappen og råning.

2. Aaron Carter



Aaron Carter ble arrestert for fyllekjøring og misbruk av narkotika i 2017.

3. Tiger Woods



Tiger Woods ble arrestert etter at han ble mistenkt for kjøring i beruset tilstand.

4. Shailene Woodley

Big Little Lies-stjernen Shailene Woodley ble arrestert mens hun tok til gatene for å demonstrere mot Dakota Access Pipeline i 2016. Skuespilleren brukte senere Facebook Live der hun forklarte seerne at hun ble rystet av pågripelsen.

- Da vi var på vei mot campen vår, tok politiet tak i jakken min og sa at jeg ikke kunne delta i demonstrasjonen lenger, fortalte Shailene.

5. Amanda Bynes



I 2012 ble popkulturen preget av Amanda Bynes bisarre holdninger. Det hele ble toppet da hun ble arrestert for fyllekjøring etter at hun angivelig traff bilen til en politimann. Ouch.

6. Chace Crawford

Gossip Girl-stjerna Chace Crawford surret seg inn i trøbbel da han ble tatt med marihuana i 2010.

7. Reese Witherspoon

I 2013 ble Oscar-vinner Reese Witherspoon arrestert for ordensforstyrrelse. Skuespillerens ektemann Jim Toth ble tatt for fyllekjøring.

Da Jim ble bedt om å ta en alkoholstest, nektet Reese å holde seg i bilen. Reese har senere unnskyldt for hendelsen, og selv omtalt det som «flau».

8. Khloe Kardashian



Khloe Kardashian ble arrestert i 2007 for fyllekjøring. Det aller beste? Kris Jenner har et bilde av mugshoten i huset sitt.

9. Paris Hilton

Tidligere realitystjerne og partyløve Paris Hilton ble arrestert etter at hun ble sett kjørende uten lappen. Etter tre dager i fengsel, ble hun sluppet ut for god oppførsel. Senere gjorde hun det samme igjen, og ble sendt tilbake bak lås og slå.

10. Blac Chyna



Rob Kardashians ekskjæreste Blac Chyna ble arrestert i Texas etter at hun ble tatt med narkotika, og var i beruset tilstand på offentlig sted. Midt i det hele bestemte Rob seg for å hente sin daværende kjæreste hjem til Los Angeles. Han reiste derfor hele veien til Austin, Texas for å ta henne med hjem. Hvem sa at romantikken var død?

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen