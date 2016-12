Her er årets julefilmer

(SIDE2): Tradisjonen tro, byr kinoene på en rekke spennende premierefilmer 1. juledag.

Både store og små kan ha godt av å komme seg ut av julebobla og tenke på noe annet, og flere av årets julefilmer er høyst severdige.

Her er ukens premierefilmer:

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Filmen det kanskje er knyttet høyest forventninger til, er filmatiseringen av Thorbjørn Egners klassiker «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Klatremus og alle vennene hans er nydelig animert av Qvisten Animasjon, og musikken er full av liv og sprelske rytmer.

Les vår anmeldelse: Hakkebakkeskogen er en ny norsk filmklassiker.

Tidligere i desember prøvde vi å bake pepperkaker basert på bakemester Harepus' oppskrift. Sjekk hvordan det gikk her:

Her kan du høre «Pepperkakebakesangen» fra filmen:

Se traileren her:





«Passengers»

Norske Morten Tyldum er klar med en ny Hollywood-film, og denne gangen har han fått meg seg stjernene Jennifer Lawrence og Chris Pratt. Filmen er en klaustrofobisk fortelling om en mann som våkner alene på et romskip - 90 år før de andre om bord på skipet.

Les vår anmeldelse: Morten Tyldums nye film er verdt å se.

Vi har møtt filmens to hovedrolleinnehavere, og her fortalte Pratt at han faktisk er halvt norsk.

Se filmtraileren:

«Agnus Dei»

«Agnus Dei» er historien om et kloster etter andre verdenskrig, hvor flere av nonnene har blitt gravide etter overgrep. Det er en langt mer stillferdig film enn de tidligere nevnte, men en sterk historie basert på virkelige hendelser.

- En film om voldtatte nonner i et polsk kloster i 1945 kommer vel neppe til å bli julas store blockbuster. Ikke desto mindre tar ”Agnus Dei” opp religiøse og humanistiske spørsmål vel verdt å reflektere over i denne høytiden, og som heller ikke er uten relevans for tiden vi selv lever i, skriver vår anmelder.

Les vår anmeldelse: Historisk, men stadig relevant nonnedrama.

Se traileren her:

«Min pappa Toni Erdmann»

En av julens sterkeste filmer, er denne tyske dramakomedien. Den handler om en far som kler seg ut for å hjelpe datteren, uten at det blir en forviklingskomedie av den grunn.

- Jeg har den med på min liste over årets aller beste filmer – og det er jeg neppe alene om, skriver vår anmelder.

Les vår anmeldelse: Knallsterk og sår komedie.

Se traileren her:

«Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant»

Dette er oppfølgeren til «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant». Også denne gangen er Allan Karlsson klar for å reise på eventyr.

Robert Gustafsson gjentar rollen fra 2013.

Se traileren her:





«Perfekte fremmede»

Denne italienske filmen ble sett av over tre millioner i hjemlandet, og ble vinner av Publikumsprisen under Den norske filmfestivalen i 2016.

Den handler om syv venner som bestemmer seg for å dele alle sine hemmeligheter ved hjelp av mobilen.

Se traileren her:





«Why Him?»

Bryan Cranston og James Franco topper rollelisten i denne komedien. Vi møter Ned (Cranston) som får møte sin datters nye kjæreste (Franco). Dette blir fullstendig krasj fra første øyeblikk.

Se traileren her: