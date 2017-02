Her er alle deltakerne i Paradise Hotel 2017

Med et motto ala YOLO, er svenske Rebecka med på Paradise Hotel både for å vinne og ha det gøy. Om dette er forenlig gjenstår å se. Uansett er Rebecka en glad og utadvendt jente med klare meninger. "Å være seg selv"er strategien for finalebilletten, og har som mål å skaffe seg en trofast og sterk partner - men ikke like sterk som seg selv. Hun flyttet nettopp tilbake til Sverige etter tre år i Trondheim - nå står Mexico for tur.