Her bryter Kristine Ullebø sammen på sin egen fest

- Han holder på med en dame, jeg orker ikke det, sier Kristine Ullebø (20) og gråter i den første episoden av «Bloggerne», som har premiere mandag.

Hun knekker sammen på sin egen 20-årsdag da Fabian Venjar Raae, som hun dater, flørter med en av venninnne hennes.

- Det stikker inni meg, sier hun i kveldens episode.

Kristine er best kjent som bloggeren «Krissy», og er med i serien sammen med blant andre Anna Rasmussen («MammatilMichelle), og Anne-Brith Davidsen og Espen Hilton, som blogger under eget navn.

Allerede i første episode ender det som skulle bli en gøy feiring i gråt, og Kristine innrømmer at det blir en del dramatikk rundt kjærlighetslivet hennes på TV framover.

- Det er mye usikkerhet her og der, det er ikke smertefritt, sier Kristine om forholdet til Side2.

- Jeg tror alle går gjennom noe sånt, forskjellen er at jeg viser det på TV. Jeg tror mange jenter kan føle seg håpløse, man er forelsket, men så er det masse «ups and downs», og det er vanskelig å håndtere. Jeg tror mange kan ha godt av å se at det er helt normalt.

Når Bloggerne ble spilt inn, hadde Kristine og Fabian datet i fire måneder. Nå har de det veldig bra i forholdet, mener hun.

- Vi er på et bedre sted nå.

Pariiiiiiiii Et innlegg delt av Kristine Ullebø (@kristineullebo) fredag 08. Sep.. 2017 PDT

Your baddest bitch Et innlegg delt av Kristine Ullebø (@kristineullebo) torsdag 17. Aug.. 2017 PDT

Krissy har vært med i TV-serien tidligere, og er nå aktuell i det som blir sesong 7.

- Livet mitt har forandret seg veldig siden sist. Jeg har kommet meg til rette i byen og funnet meg selv. Det har vært mange oppturer, men også nedturer. Oppturer har vært det fine jeg har opplevd, og at jeg begynner å gå nye retninger i livet mitt.

- Nedturer har vært motgang, kjæresteproblemer og litt gråting her og der - jeg har vært gjennom en litt finne meg selv-periode.

Kristine synes det er vanskelig å utdype hva hun legger i det, men tror alle som er i slutten av tenårene kan ha det tøft.

- Det er ikke noe konkret, men når man er 20 år gammel så står man på en fest og begynner å grine uten å vite helt hvorfor. Det er mye press fra mange hold, og få som vet hvem de er når de er 20 år. Jeg tror prosessen med å finne seg selv er tøff for mange.

