Helene Olafsen: - Mormor har lært meg å følge magefølelsen

På grunn av skader måtte Helene Olafsen (28) pensjonere seg tidlig fra snøbrettkjøringen.

– Jeg ble ansett som et talent, men fikk aldri levd ut potensialet. Det ble mange tårevåte intervjuer. Å slutte var som å rive plasteret av et blødende sår, deler Helene Olafsen.

- «Jeg kommer aldri til å bli komfortabel med hvordan det endte», tenkte jeg da. Nå har det heldigvis endret seg. Jeg har alltid gjort det beste ut av de kortene jeg har fått utdelt. Og i det siste har jeg hatt utrolig flaks!

Offisielt la hun opp før deltagelsen i Mesternes mester, hvor hun ble slått ut i finalen. Etterpå vant hun Skal vi danse, og ledet Idrettsgallaen til stående applaus. Nå er lærerutdanningen lagt på hylla til fordel for jobben som sports- og underholdningsprogramleder i TV 2.

– Klart det er moro å høre at jeg har et talent utenom idretten. Det er også en merkelig opplevelse å motta all rosen. Det å bli gjenkjent har aldri vært et mål, men det gleder meg når ukjente klapper meg på skulderen og sier at jeg er et forbilde. De sier jeg har vist at du på tross av skader kan reise deg og nå nye mål, forteller hun.

Her Og Nå er avsender av Publikumsprisen under Gullruten 5. mai 2018, hvor Helene Olafsen er nominert. Stem på henne eller de andre kandidatene her!

- Hadde ingen erfaring

Helene er like naturlig og hjertevarm som hun ser ut. Den sporty Oppegård-jenta, som fremdeles henter energi ute i naturen, innrømmer gladelig at det å bli likt er trivelig.

– For meg er det en bekreftelse på mormor Solveigs råd om å lytte til magefølelsen, slår familiekjære Helene fast.

– Jeg hadde ingen erfaring som programleder før Idrettsgallaen, men da jeg ble spurt om å lede den sammen med Atle Pettersen kjentes det riktig. Jeg har aldri vært redd for å påta meg nye oppgaver. Selv om de har vært skummelt store. Kanskje fordi jeg alltid har hatt tro på, eller i hvert fall et ønske om, at jeg vil bli et bedre menneske med nye erfaringer.

Se klipp fra OL-sendingen med Helene Olafsen under:

Familien er glad for hennes nye karrierevalg.

– Mamma har fortsatt mareritt om at jeg skal skade meg i bakken, forteller hun. Men røper raskt at snøbrettet ikke er helt lagt på hylla.

– Når knærne tillater det tar jeg det med opp i bakken, men å ha det som hobby er ikke like risikofylt. Mamma og pappa – Wenche og Arne Jørgen – har alltid har vært suverene til å følge meg opp, men sover trolig bedre om natten nå som den eldste av deres tre betryggende nok er blitt programleder, kommenterer hun humoristisk.

Les også: Her er de nominerte til Gullruten 2018

STOR SUKSESS: Idrettsgallaen 2018 på Hamar ble ledet av Helene Olafsen og Atle Pettersen. – Jeg var nervøs før jeg gikk på scenen, men uroen forsvant fort. Publikum var jo så positive og Atle helt suveren å jobbe med. Ja, hele teamet bak arrangementet fortjener ros - ikke bare jeg, sier Helene raust.

Roser kjæresten

Hun roser også kjæresten Johan Salveson (30) for å være støttende og snill.

– Han er en god sparringpartner. Vi gleder oss over at den andre gjør det godt

De to møttes på Bali i 2012, og han er nå nyutdannet lærer.

– Han inspirerte meg til å starte på lærerstudiet. Også foreldrene hans er lærere. Før det hadde jeg brukt eliminasjonsmetoden for å finne ut hva jeg ville bli. Jeg har prøvd meg innen flere retninger og spurt meg selv «Hvem er jeg? Hva skal jeg gjøre? Hva gir mening for meg?»

Da slo det meg at nettopp lærere har betydd mye for meg. Både det å lære og å lære bort tiltaler meg og på sikt vil jeg ta opp studiet igjen.

Helene verdsetter lagarbeid og sier at det tjener henne godt som programleder.

MORO MED NY JOBB: – Jeg tror det er en fordel at jeg ikke er altfor pen, sier Helene overraskende om å ha blitt et populært fjes i TV-ruta.

– Som lærerstudent fikk jeg et godt miljø utenfor idretten. Det har jeg nå også fått i TV 2. Jeg har vært utrolig heldig!

Hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene i TV 2.

– Jeg er overhodet ikke opptatt av å være kjendis, understreker hun, men ser det som positivt å kunne være et forbilde på den riktige måten.

– Spesielt for de mange unge som skriver til meg. Hvert eneste ord mottas med alvor. Derfor er det å bli nominert til Publikumsprisen en ære. Jeg er fortsatt ikke vant til at folk ser på meg, men heldigvis er det veldig mange positive mennesker der ute. For meg er det rørende at mange følger meg på veien frem i rampelyset. Jeg føler at det som har gjort inntrykk på dem også har skapt en forandring til det bedre i meg.

Her Og Nå er avsender av Publikumsprisen under Gullruten 5. mai 2018, hvor Helene Olafsen er nominert. Stem på henne eller de andre kandidatene her!

FAMILIEKJÆR: – Det er godt å vite at familien og kjæresten min heier på meg også i den retningen jeg nå velger å gå, sier Helene.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen