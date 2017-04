Hedda Skoug fikk føflekkreft – vil advare unge jenter

- Jeg satt i bilen med begge barna mine, og fikk dødsdommen – trodde jeg da. Jeg fikk beskjed om at det var kreft i føflekken min, sier Hedda Skoug (33) til Side2.

Etter Heddas opplevelse er hun blitt veldig nøye med å smøre seg med høy faktor, og nok krem, når hun er på ferie i sterk sol.

Vi møter stylisten og bloggeren sammen med farmasøyt Monika Andersen på et event for Niva, i forbindelse med deres slipp av nye solkremer.

- Jeg trodde jeg fikk dødsdommen



Året er 2012, og Hedda får beskjed om at hun har føflekkreft. Hun sitter i bilen med sine to døtre. Fem år senere er hun frisk, og er blitt trebarnsmor. Historien har den kjente stylisten fortalt før, men den kan ikke gjentas for ofte – Hedda ønsker å advare unge jenter mot for mye og feil soling.

Hedda Skoug (t.v.), Tone Damli Aaberge og Markus Foss under motevisning. HOLZWEILER holder motevisning på Museum of Contemporary Art i Oslotidligere i år.

- Jeg vet hvor viktig det er å bruke solkrem. Jeg har hatt føflekkreft. Jeg oppdaget det fordi jeg hadde en føflekk på magen som klødde, sier hun.

Dette skjedde like før Hedda skulle på ferie til Thailand. Hun valgte å sjekke føflekken før hun dro på ferie, men fikk beskjed av legen at den så helt fin ut.

- Men da jeg kom hjem fra ferie var den blitt rødere og den klødde enda mer. Da gikk jeg til en hudlege isteden, og fikk den fjernet. Den ble sendt til undersøkelse for kreft, og jeg fikk beskjed om at jeg ville bli kontaktet om en måneds tid, men jeg fikk svar i løpet av et par dager. Det var ondartet kreft, sier Hedda.

- Jeg trodde jeg fikk dødsdommen. Du får jo beskjed om at du har kreft. Men så ble det fjernet mer hud, og det var ikke spredning.

Slik forebygger du føflekkreft



I 2015 fikk 2001 nordmenn føflekkreft. Av disse var 1018 menn og 983 kvinner. Over 90 prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med UV-stråler, som hovedsakelig kommer fra sol og solarium.

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge føflekkreft er å ha gode solvaner og unngå solarium, råder Kreftforeningen.

Symptomer på føflekkreft kan være en føflekk som endrer form eller farge, at den vokser, klør, blør eller danner sår.

Bruker høy faktor



Hedda gikk til jevnlig sjekk fram til 2015, og er i dag helt frisk.

- For meg er det viktig å få frem at unge må bruke solkrem. Jeg tenkte alltid at noe sånt ikke skjer meg. Jeg følte jo at jeg brukte solkrem, men jeg smurte ikke tykt nok lag og jeg tok solarium da jeg var ung. Også hadde jeg den holdningen om at jeg ville bli brent på ferie, fordi da tenkte jeg at jeg kom til å bli brun etterpå. Men det er når du blir brent at det er skikkelig skummelt, sier stylisten og legger til:

- Paradokset er at samme året som jeg fikk beskjed om føflekkreft, dro jeg på ferie og da brukte jeg faktor 50, og jeg har aldri vært så brun før. Man blir brun, det tar bare lenger tid, men til gjengjeld så sitter fargen lenger.

Hedda bruker nå bevisst høy faktor, både på seg selv og barna.

- Det holder at man blir brent en gang, det er faktisk nok. Jo yngre du er og jo mer du soler deg, desto verre kan det bli. Det kan slå hardt tilbake senere.

Pass opp for påskesola!



Mange tenker at det er viktig å beskytte huden om sommeren eller på ferier, men nå som det nærmer seg påsketider, er det ekstra viktig å smøre seg, mener Monika Andersen. Hun har også skrevet boken «Din kosmetikk- og hudpleieguide».

Farmasøyt Monika Andersen.

- Påskesolen er farlig. Alle savner solen og glemmer at påskesolen er veldig sterk. Huden har vært lite eksponert for sol i løpet av vinteren og man kan lett bli brent og det øker risiko for solskader, sier Monika og påpeker:

- Også er det viktig å bruke god beskyttelse i form av klær, i tillegg til krem. Solkrem er ikke en unnskyldning for å være lenger ute i solen.

Det kan være vanskelig å vite hvilken solkrem og hva slags faktor man bør velge, men her mener Monika at dagens solkremer generelt er bra.

- Først må jeg si at solkrem er viktig fordi vår livsstil krever det, vi er mye ute. Vi er på ferie, reiser og står på ski. Soleksponeringen blant nordmenn er altfor stor med tanke på hva huden vår tåler. Den nordiske huden tåler mindre enn de som er født i Spania for eksempel, sier hun og legger til:

- Når det gjelder valg av solkrem, så er det i dag strenge krav til hva en solkrem skal inneholde. Hvis du kjøper produkter som er produsert i EU og overholder EU-reglene, så bør det være være trygt. En solkrem skal inneholde både UVA og UVB-beskyttelse. Om ens hud er sensibel er det et godt tips å sjekke for allergifremkallende ingrediensene.

Monika anbefaler at man bruker faktor 15 eller oppover, og hvor ofte man skal smøre seg avhenger av aktiviteten din.

- Barn i barnehagen for eksempel kan smøre seg fra morgenen av, og det holder, fordi solkremene i dag holder lenger. Både barn i barnehager og voksne bør helst ha en pause og være inne, eller i skyggen, mellom 12 og 15, hvor solen er sterkest. Men skal du surfe og du og blir våt og tørker av kremen, da bør du smøre oftere.

