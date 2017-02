Hater - datingappen som skal slå ut Tinder

Hater er den nye appen som er basert på å matche folk som hater det samme. Du skal altså finne en du liker, ved å fortelle hva du virkelig hater. Det er noe digg ved denne tanken ...

Tradisjonelt sett tenker man jo at man finner hverande gjennom felles likheter eller lidenskap. Men Hater matcher deg med folk som hater de samme tingene. For eksempel kan felles irritasjon og hat være «presidentvalget i USA» (check), «folk som går sakte» (check), «når man må betale ekstra for guacamole» (check), eller «hår i sluket» (check).

Folk som går sakte ...

Felles hat = ❤️️

Gründeren bak appen, Brendan Alper, mener det er større sannsynlighet for at du finner kjæreligheten gjennom felles «hates», enn «likes». Appen er kun en måned gammel og ikke så etablert i Norge. Men Hater er blitt svært populær i USA, skriver BBC.

Brendan kom på ideen med Hater fordi han skrev en humoristisk tekst til et show, og innså at ideen kunne bli en potensiell app. Spesielt fordi han hadde lest en studie som hevder at folk som misliker de samme tingene, kommer nærmere hverandre.

Appen funker slik: Du må ha Facebook-konto og opprette en grunnleggende profil, som å legge til bilder og alder. Du kan swipe opp, ned, høyre eller venstre for å beskrive hva du tenker og føler om ulike temaer. Temaene inkluderer alt fra mat, politikk, sport, jobb, undertøy. Osv. Osv. Det er rundt 3000 temaer du kan irritere deg over.

Det er imidlertid noen temaer som er off-limit, så temaene inkludrerer ikke rasistiske, etniske eller sosioøkonimiske grupper. Alle temaene velges av Hater-teamet, ikke brukerne.

Så fort du har laget profil, og lista «likes», «dislikes», «loves» og «hates», så finner appen personer du passer best sammen med. Du scroller gjennom på samme måte som andre datingapps, og swiper til venstre på de du ikke er interessert i og høyre på dem du liker.

Deretter er det bare å begynne å date og dele felles irritasjon. Befriende?

(PS: foreløpig fåes appen kun til iOS - noe å hate allerede der.)