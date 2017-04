Harry Styles har sluppet sin første solosingel

Etter at det ble stille på One Direction i fjor sommer, har Harry Styles hold på med egne ting - for eksempel å lande en rolle i Christopher Nolans Dunkirk og spille inn sitt første album på egenhånd.

I dag slapp han den første solosingelen sin, «Sign Of The Times» på BBC Radio 1 i et to timers intervju.

Kjekkasen sa han var nervøs for hva reaksjonene kom til å bli:

- Det er rart, det føles ut som om jeg har ligget i dvale så lenge. Du hører låten i det trygge studioet, og nå er det tid for fødselen. Det er sangen jeg er mest stolt av å ha skrevet, sier Harry ifølge Cosmopolitan.

- På den minst snåle måte - det er favorittalbumet mitt om dagen. Jeg tror at hvis du slipper noe du ikke kan stå for og ikke elsker, så kommer du til å angre på at du ikke gjorde det du ønsket å gjøre. Selv om det ikke skulle gå bra, elsker jeg det, fortsetter han.

