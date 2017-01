Happn har gitt oss sin liste: Dette er de hotteste navnene på single nordmenn

Til sammen har 250.000 nordmenn profil på datingappen Happn. Det gjør faktisk Norge til det landet i Norden med flest Happn-brukere.

Hvis du er singel og ikke har kastet deg uti datingapp-universet ennå, kan vi jo gi deg en liten innføring i hvordan Happn egentlig funker.

Happn er en app som bruker geografisk posisjon i realtid. Dette betyr at du kan se hvilke andre brukere du har passert på veien din.

Personene du har krysset veier med, samles i en feed og du kan velge å bla forbi dem eller gi dem en like, eller en såkalt charm hvis du kunne tenkt deg å chatte med dem, og kanskje senere møtes.

Les også: Dette er datingappens mest populære

(Artikkelen fortsetter under)

KRYSSER VEIER: Happn gir deg en feed med andre brukere du har krysset veier med. Liker du dem, kan du gi dem en charm.

Nå har appen utarbeidet en statistikk med en toppliste som viser navnene på den norske versjonen av Happn som får flest charms, eller likes om du vil.

Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av deres egen statistikk. Den viser hvilke fornavn som har fått flest charms i appen i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016.

- Når du velger å like eller sende en charm til noen, er det selvsagt avhengig av en kombinasjon av flere forhold. Det er likevel tydelig at våre navn sender ut signaler. Det skyldes sannsynligvis at vi alle har forskjellige assosiasjoner til ulike navn, sier Claire Certain, pressetalskvinne i Happn.

- Det var mer tradisjonelle fornavn som toppet listen i 2015, for eksempel Ida og Thomas, mens nå har mer uvanlige navn klatret oppover på listen.

Er navnet ditt på lista? ;)

LES OGSÅ: 10 grunner til at du dumpes på Tinder

Og denne: På disse dagene har du best sjans å lykkes på datingapper

Jentenavnene som får flest charms:

1. Kaisa

2. Martina

3. Natasha

4. Fredrikke

5. Ylva

6. Sofia

7. Karine

8. Linnéa

9. Catharina

10. Maia

Guttenavnene som får flest charms:

1. Jack

2. Axel

3. Stephen

4. Aksel

5. Jonatan

6. Nicolay

7. Leon

8. Halvard

9. Kjartan

10. Torgeir