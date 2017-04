Hannah fortalte en gutt at hun likte ham med en spilleliste på Spotify

Hannah Wodley (17) fra Ohio hadde lyst til å fortelle crushet sitt at hun likte ham, og det er jo ikke bare-bare å helle ut følelsene sine over en annen person på den måten.

Hannah løste imidlertid problemet på en ganske så kreativ måte da hun laget en spesiallaget spilleliste for crushet sitt på Spotify, skriver Metro.

Alle sangene valgte hun ut spesielt slik at de skulle vise hvordan hun følte det. Sjekk ut hva hun skrev på Twitter under:

I told my crush I liked them through a Spotify playlist pic.twitter.com/f51lfkIMQv — hannah woodley (@hanwoodley) 18. april 2017

Når man setter sammen låttitlene til setninger, står det:

«I kinda like you and I wanted to tell you you might not feel the same and that is okay, but I thought you should know if you don’t feel it I still wannabe friends.»

Ganske awww, sånn egentlig<3

Dette har jo selvfølgelig ikke gått usett hen på Twitter, og at the moment er tweeten til Hannah likt 399.000 ganger og retweetet 131.000 ganger.

- Jeg forventet ikke at det skulle eksplodere i det hele tatt. Jeg forventet kanskje 30 favorittmarkeringer, ikke 300.000, sier hun ifølge Metro.

Vi må jo seff nevne at Hannah sier at crushet hennes sa at han likte henne også. Så det endte jo veldig koselig!

Flere har også sagt at de har latt seg inspirere av Spotify-stuntet:

@hanwoodley I also made a playlist for my crush pic.twitter.com/9bykhAaNGB — jaysoñ (@Yappity__Yap) 18. april 2017