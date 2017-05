Hailee Steinfeld avviser at hun er på dater'n med Justin Bieber

Ryktene, og bilder i sosiale medier, hevder at popstjernen Justin Bieber (23) dater skuespilleren og sangeren Hailee Steinfeld (20).

Hailee på MET-gallaen

Men sånn er det kanskje å være Justin Bieber, en liten samtale på et hotell i New York, kan føre til datingoverskrifter i alle magsinene?

DailyMail, TMZ og ungdomsmagasinet J-14 er blant avisene som skriver om datingryktene i dag.

Hailee slo gjennom som skuespiller med rollen som Mattie Ross i «True Grit». Hun har også spilt i blant annet «Ender's Game» og «Pitch Perfect».

Traff hverandre etter MET



Hailee og Justin er blant annet blitt knipset sammen i New York tirsdag, dagen etter MET-gallen. Møtet satte i gang ryktene om et forhold. TMZ hevder i tillegg at de har truffet hverandre i en måneds tid allerede.

Onsdag avviser imidlertid Hailees talsperson skriveriene, og sier at de kun er venner. Hailee er fremdeles kjæreste med Cameron Smoller.

Hadde datingryktene stemt, ville det vært bra sladder; Hailee er nemlig i Taylor Swifts squad, sammen med Selena Gomez, som igjen er eksen til Justin Bieber.

Justin Bieber i New York mandag. Han sto over MET-gallaen, som en rekke andre store kjendiser deltok på natt til tirsdag.

