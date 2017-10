Gustaf Skarsgård skal spille i HBO-serien Westworld

Den svenske filmskaperen Tarik Saleh får æren av å regissere en av de nye episodene i den populære HBO-serien «Westworld».

Gustaf Skarsgård er sønn av skuespillerne Stellan Skarsgård og bror til Alexander Skarsgård. her er Gustaf fotografert sammen med Katheryn Winnick og Alex Høgh Andersen på fest i juli i år.

Samtidig er det kjent at også andre kjente svensker gjør seg gjeldende når den futuristiske fornøyelsesparken åpner igjen. De svenske skuespillerne Gustaf Skarsgård og Fares Fares er begge klare for hver sin rolle i den kommende sesongen av serien – som også har norske Ingrid Bolsø Berdal med i teamet.

Skarsgård er sønn av Stellan Skarsgård, som har spilt i blant annet Mamma Mia! og Pirates of the Caribbean, og bror til Alexander Skarsgård, som er kjent fra True Blood og Big Little Lies.

Bolsø Berdal spiller nådeløse robot i det kritikerroste HBO-dramaet, og andresesongen er under innspilling i California akkurat nå, melder Aftonbladet.

At Tarik Salehs film «The Nile Hilton Incident» vant den prestisjefylte juryprisen på filmfestivalen i Sundance har åpnet mange dører, melder TT.

- Det mulig at ikke alle vil innrømme det, men jeg tror alle regissører en eller annen gang drømmer om å regissere i Hollywood, sier Saleh til avisen.

Blant andre skuespillere i «Westworld» finner vi kjenninger som Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, Thandie Newton og Luke Hemsworth.

Den kommende sesongen ventes å få premiere neste år.

