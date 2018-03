Gullruten: Stem på din favoritt!

Her og Nå samarbeider med Gullruten og er avsender for Publikumsprisen som skal deles ut under den glamorøse gallaen i Bergen 5. mai.

I løpet av året har vi sett mange flotte programmer, programledere og profiler på TV-skjermen og juryen hadde ingen enkel jobbe med å plukke ut tolv kandidater til publikumsprisen. Nå kan du være med å avgjøre hvem som skal vinne folkets.

Den 22. april presenteres de fire som har fått flest stemmer, avstemmingen varer helt fram til Gullruten går av stabelen i Bergen den 5. mai.

