Ane Dahl Torp og Axel Bøyum vant Gullruten for beste kvinnelige og mannlige skuespiller for Heimebane. Foto: Morten Bendiksen (Her Og Nå)

Gullruten 2018: Heimebane med tre av de gjeveste prisene

Den populære NRK-serien ble belønnet med hele tre priser.