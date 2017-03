Grunde har en hemmelighet overfor de andre Paradise Hotel-deltakerne

Mandag var det premiere på Paradise Hotel på TV3. Realityserien er kjent for intriger, spille spillet riktig for å få seg en partner, og MYE festing. Men en av deltakerne som er med i år er avholds. Dette skal han bruke som en fordel for å komme langt i TV-serien.

- Jeg drikker ikke alkohol. Det er de verdiene jeg står for, sier Grunde Myhrer (20) fra Oslo til Side2.

Han synes ikke det er en stor sak at han ikke drikker alkohol, og ser på det som en fordel når han er med i PH, fordi han lettere kan være seg selv hele tiden.

- Jeg kommer til å holde det hemmelig for de andre, og det kan selvfølgelig være en liten fordel ved at jeg husker ting de andre ikke gjør, sier Grunde.

Derfor er Grunde med på Paradise Hotel



Grunde velger å holde seg unna alkohol, fordi han hele livet har drevet med idrett, og ønsker å fortsette å ha en sunn livsstil. Han vil også bevise at det går an å ha det gøy uten alkohol.

Tidligere har 20-åringen fortalt i et gjesteinnlegg hos venninnen og Side2-blogger Martine Halvorsen om hvorfor han deltar i Paradise:

«Så hvorfor valgte jeg å bli med på Paradise? For min del, har det aldri vært en del av planen min. Hadde du spurt meg for et år siden, hadde jeg aldri gjettet at jeg skulle være med på Paradise Hotel. Når muligheten bød seg fristet det mer å si ja enn å si nei, mye fordi jeg vil være med på å vise at det kan gå an å feste uten å drikke og delta med sunne verdier.»

- Jeg vil vise at man kan være med på Paradise Hotel uten å drikke alkohol, og at man kan ha det like gøy og kose seg. Jeg ser på deltakelsen som en opplevelse for livet, sier Grunde og legger til:

- Jeg vil bevise at smarte, oppegående og normale mennesker kan være med på dette. Det er mye fordommer mot Paradise, men jeg skal være en god og normal person.