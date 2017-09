Gode tips for å få crushet ditt ut på date

Du har et nytt crush du har matchet med på datingappen du bruker, og lurer på hvordan i alle dager du skal få med deg han eller hun ut på en første date.

Datingappen Happn har derfor gjennomført en undersøkelse blant brukerne sine for å finne ut hvordan det er best å gå frem når man har lyst til å møte noen for første gang.

Undersøkelsen er gjort blant 4144 nordiske brukere.

Les også: Her er det størst sjanse for å treffe single i Oslo

Når du tar kontakt

Hele 44 prosent av de spurte mener at den beste måten å starte samtalen på, er å gi et kompliment.

I tillegg sier halvparten at de ofte snakker om jobben sin når de chatter med en potensiell date. Eventuelt kan du prate om reiser, noe 40 prosent sier at de ofte snakker om.

Les også: Forskning: - Disse blir oppfattet som de beste Tinder-datene

Når du skal foreslå en date

Ikke stress! Nesten halvparten av alle de single som ble spurt, svarte at de helst vil chatte med den andre personen i et par dager før man bestemmer seg for å treffe hverandre (eller ikke).

46 prosent av de spurte liker best å ta en drink på den første daten. Det er med andre ord ikke noen vits i å rigge til en skikkelig helaften når du skal treffe noen for første gang. Hold det enkelt!

Les også: Her er kjendisene nordmenn helst ville datet

Mange nordmenn liker å ta en drink eller en kaffe sammen på første date.





Når du er på date

Selv om du kanskje trodde det, skal det ikke så mye til for å imponere crushet ditt (hvis du er nervøs, kan du jo tenke på at dere allerede har matchet, så han/hun liker deg jo egentlig litt fra før).

77 prosent sier at det viktigste når de leter etter en partner er et pent smil. I tillegg er et tips at du er åpen og bjudar på. Over halvparten synes nemlig de viktigste egenskapene til en date de vil se igjen er humor og sosiale evner.

Les også: Psykolog Frode Thuen gir råd om hvordan man lykkes med å finne en partner

Og denne: Hannah fortalte en gutt at hun likte ham med en spilleliste på Spotify





Mest sett siste uken

Del denne artikkelen