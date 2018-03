Gigi Hadid og Zayn Malik har gjort det slutt

Stjerneparet Gigi Hadid og Zayn Malik gjort det slutt etter to år sammen. Dette melder flere amerikanske medier, blant annet Vogue og Cosmopolitan, og bruddet er også bekreftet av det tidligere paret.

Zayn tok til Twitter for å uttale seg. 25-åringen forteller fansen at han fortsatt er glad i Gigi, og at han skulle ønske at nyheten kom fra eksparet selv.

«Jeg har mye respekt for Gigi som en venn», skriver han i meldingen til folket på Twitter.



Gigi postet også en oppdatering rundt bruddet. I posten forteller Gigi hvor mye Zayn har betydd for henne og hvordan hun kommer til å fortsette å støtte Zayn - som en venn.

«Jeg er evig takknemlig for kjærligheten, tiden og livserfaringen som Z og jeg har hatt», skriver hun.



Paret har vært sammen siden november 2015, og har vært et av verdens mest eksponerte.

Flere medier melder de at overfylte timeplaner er årsaken til bruddet, men eksparet har selv ikke bekreftet dette.

