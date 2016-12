George Michaels enormt generøse gest rører fansen

(SIDE2): George Michael var en sammensatt fyr. Etter at hans død ble kjent 1. juledag, har sosiale medier eksplodert.

En av de få som fikk intervjue ham, var The Guardians journalist Simon Hattenstone.

I kronikken «manageren hans syntes jeg var et tabloid krek» forteller Hattenstone om sine to svært berømte intervjuer med Michael.

BLOMSTER preger inngangen til George Michaels hus.

- Et godt menneske



- Etter som tiden gikk ble det som ansett som privat (sextreffene i parken og dopet) det som han snakket lettest om, mens det som skulle vært offentlig, nemlig musikken, ble en no go-sone, skriver Hattenstone.

Fra gigantsuksessen med Wham! til en feiret soloartist. De siste årene var imidlertid George Michael kjent som en snurrig person, som ikke bare ble tatt for å ha offentlig sex, men også krasjet og ble funnet sovende bak rattet ved et par anledninger.

Nå kommer også en annen side av artisten frem - nemlig hans store generøsitet. George Michael skal, under forutsetning av at han fikk være anonym, ha hjulpet til regelmessig på et hospits. Han donerte mange millioner både offentlig og privat.

EN KVINNE legger ned en siste hilsen utenfor hjemmet til George Michael nord i London etter at hans død ble kjent.

Betalte utdannelse og prøverørsbehandling



Michael var en kjent støtter av kreftsaken og barneorganisasjonen Childline, skriver The Independent.

- I løpet av årene har vi mottatt millioner av pund, sier talsperson Esther Rantzen til Press Association, det britiske svaret på NTB.

Blant annet skal han ha gitt 150.000 kroner til en kvinne som i et game show uttalte at hun deltok for å vinne penger til prøverørsbehandling.

En annen gang ga han en blakk sykepleierstudent 50.000 kroner slik at hun kunne fullføre utdannelsen sin.

GEORGE MICHAEL og Andrew Ridgeley på det glade 80-tallet.

I wrote in a piece ages ago about a celeb I'd worked with tipping a barmaid £5k because she was a student nurse in debt. Was George Michael. — Sali Hughes (@salihughes) December 26, 2016