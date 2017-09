Game of Thrones-skuespillerne deler de kleineste møtene med fans

Finalepisoden av sesong syv av Game of Thrones ble sendt natt til mandag - og for en episode! Og for et tomrom vi føler, for hva skal vi gjøre nå?

Heldigvis florerer det av saker om GoT-teorier på nett som vi kan lese, og innimellom er det litt morsom sladder - som de merkeligste møtene noen av skuespillerne har hatt med fans, ifølge magasinet Elle og TVLine.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

- For noen år siden var jeg i Danmark, og jeg var på treningsstudio. Jeg sto i dusjen og først ble jeg sjokkert og spurte dem: Hva gjør dere her? Og de svarte: Hva gjør du her? Og denne personen var naken, som meg, og han spurte om han kunne ta et bilde? forteller Nikolaj til Elle og fortsetter sitt eget svar:

- Nei! Ikke gå bort til fremmede når du er naken. La dem være i fred. I hvert fall vent til undertøyet er på, før du spør.

Me and my new bestie #got7 #friendsforever Et innlegg delt av Nikolaj Coster-Waldau (@nikolajwilliamcw) lørdag 12. Aug.. 2017 PDT

Iain Glen (Jorah Mormont)

- På en flyplass i USA kom det en jente bort til meg og ba meg kalle henne Khaleesi. Det var merkelig. Vanligvis blir jeg spurt om selfies.

Lena Headey (Cersei Lannister)

- Noen kan kalle meg skjellsord. Noen har sagt «Cersei er en bitch». Men jeg tar det som et kompliment. Og det er ganske morsomt når folk sier at de elsker Cersei.

Ian Beattie (Meryn Trant)

- I Wales traff jeg en fan som hadde en tatovering av karakteren min på armen sin! Er ikke det sprøtt? Han hadde også Robert Baratheon på skulderen, så han er en ekte Game of Thrones-fan.

Kit Harrington (Jon Snow)

- Jeg så øynene til personen få helt panikk da han innså at han ikke husket navnet på karakteren min, før han plutselig kom på det og sa: «Er du Jon Frost?». Og jeg måtte si nei, nei, det er jeg ikke.

Indira Varma (Niobe)

- Jeg ble faktisk kysset en gang. Og det var urovekkende. Jeg var på vei hjem på togstasjonen og skulle kjøpe en sandwich. Så kom det en mann og sa «jeg vet hvem du er», også kysset han meg! Det var veldig påtrengende.

