Gal Gadot nekter å spille i oppfølgerfilmen av Wonder Woman

I kjølvannet av #MeToo-kampanjen har flere personer stått frem som ofre for seksuell trakassering eller voldtekt. Det startet med avsløringene om Hollywood-produsenten Harvey Weinstein som har forgrepet seg på og trakassert en flere rekke kvinner i filmbransjen i en årrekke.

Det ser heller ikke ut til at skuespiller Gal Gadot har planer om å spille i oppfølgerfilmen til Wonder Woman dersom produsenten og direktøren Brett Ratner ikke fjernes fra Warner Bros.

Les også: - Wonder Woman gjør mest for kvinner

En kilde nær Gal Gadot forteller til Page Six at Gal ikke signerer en ny kontrakt med Warner Bros med mindre de kjøper Brett ut, og kvitter seg med produsenten.

- Det blir ikke Wonder Woman uten Gal Gadot, sier en kilde nær skuerspilleren

- De kan ikke ha en film som fremmer kvinner og ha den finansiert av en mann som seksuelt trakasserer uskyldige kvinner, sier kilden til Page Six.

Tidligere denne uken ble det kjent at flere kvinner anklager Brett Ratner for seksuell trakassering. Skuespilleren Ellen Page skrev nylig i en Facebook-post om en ubehaglige episode hun selv opplevde under innspillingen av X-Men: The Last Stand.

Les også: - Wonder Woman: Dette er dama vi har ventet på

Hun uttrykket at følte seg krenket etter at Brett kom med en upassende dokumentar angående Ellens seksualitet.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen