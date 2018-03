BJØRVIKA, OSLO (SIDE2): I den åttende sesongen av Bloggerne dukker det opp nye fjes, blant annet treningsblogger Jørgine Massa Vasstrand (28), som folk flest kjenner som Funkygine.

En blid Jørgine sitter med godt i sofaen i TV2s nye lokaler og smiler bredt når hun forteller om prossesen under innspillingen av den kommende premieren på den åttende sesongen:

- Det jeg var aller mest spent på var hvordan resultatet kom til å bli, og om vi kom til å kjenne oss igjen.

- Har dere sett noe av episodene ennå?

- Vi har fått se første episode, og ble så lettet over resultatet. Vi ble positivt overrasket, og kjente oss igjen på godt og vondt.

28-åringen forteller til Side2 at hun ikke var nervøs for fremstillingen av henne eller familien etter hun fikk sett den første episoden.

- Jeg deler jo så mye uansett og jeg er så ufiltrert i det jeg sier. Det hele går på at det er en gjenkjennelseseffekt enn å tenke: «Shit, sa jeg virkelig det?» Så, nei. Egentlig bare positive følelser, noe som er veldig deilig.

Takket «ja» til Bloggerne

Jørgine har 356.000 følgere på Instagram, og har en av de mest leste treningsbloggene i landet. Til tross for en stor plattform, innrømmer Jørgine at terskelen for å takke ja til «Bloggerne» var høy.

- Det var ingen tvil om at det var høyere terskel å takke ja til dette enn noe annet jeg har vært med på, fordi det er noen andre som skal sitte og klippe og redigere dette. Man har plutselig ingen kontroll over hvordan ting skal bli fremstilt.

Bloggeren forteller at valget om å bli med likevel var riktig for henne.

- Valget handlet ble tatt med tanke på at jeg ikke skal blogge i all evighet, og at det er en begrensing på hvor lenge jeg kan drive med dette. Å få denne opplevelsen var veldig spennende. Det er mulighet for å nå lengre ut og at flere skal oppdage bloggen min.

Jørgine har i en lang periode hatt fokus på egenvekttrening og kosthold, og forteller at hun sørger for at hun når ut til massene og ikke til en spesiell gruppe når det kommer til trening. Likevel er det en spesiell gruppe som hun ikke slipper helt unna.

Jørgine Vasstrand gifter seg med Morten Sundli i den åttende sesongen av Bloggerne.

- Folk henger seg opp i oppskrifter til andre fordi man tenker gjerne at den kan også funke for meg også. Unge jenter kan for eksempel spørre på ekstremt detaljert nivå: «Er det best å løpe før eller etter styrketrening?» Med mindre man er idrettsutøver, så må man gjøre det som funker best for seg. Drit i hva jeg gjør eller hva andre gjør, for det er da man oppnår det beste resultatet.

Videre forteller 28-åringen at hun håper at hun klarer å formidle gjennom kanalene sine at folk kan ta bittelitt mer ansvar for å finne svaret selv.

«Hvorfor har jeg lagt på meg 13 kilo allerede?»

Når Side2 spør Jørgine om smådetaljene er en del av dagens kroppspress, nikker bloggeren ivrig og bekrefter spørsmålet.

- Definitivt. Vi lever i en stor grad nå gjennom sosiale medier. Hele hverdagen vår dreier som om oppdatere og om å sjekke ut hva andre har oppdatert. Til syvende sist glemmer man selv i det hele. Til og med målsettingen rundt jobb, trening eller livet generelt blir da satt basert rundt andre sine. Altså, rundt ting man gjerne har sett i feeden sin eller som man selv føler man må få til fordi alle andre får det til. Jeg synes at vi mister litt fokus fordi vi henger for mye opp i hva andre gjør.

- Kjenner du på noe av dette selv?

- Jeg har egentlig ikke kjent på noe av det frem til nå, i svangerskapet mitt. Kroppen har endret seg veldig og jeg har ikke taklet det på den beste måten. Jeg har latt meg selv stresse av andre, og at jeg ser andre gravide og tenker: «Hm. Hvor langt er hun på vei?» eller «Faen, hvorfor er jeg så stor?» eller «Hva la jeg på meg forrige gang jeg var gravid?» eller «Hvorfor har jeg lagt på meg 13 kilo allerede?»

Jørgine sier at hun selv har blitt dårligere på å vende fokuset mot seg selv, og sammenligner seg selv med gamle Jørgine før hun ble gravid.

- Så det er jo en prossess for meg å bli vant til den situasjonen jeg er i nå. Dette er en fin anledning å dele at jeg synes at dette er vanskelig fordi at ingen skal tro at jeg håndterer ting bedre enn andre. For det gjør jeg absolutt ikke.

Bryllup, trening og familie

Jørgine forteller Side2 at vi kan glede oss til litt av hvert av den åttende sesongen av dokuserien:

- Det første er jo bryllupet. Det var helt nydelig å se. Vi har ikke så mye film fra selve dagen, så det ble en opplevelse fra meg og Morten å se det på nytt. Så får dere se litt av prossesen når Morten flytter til Sverige for å spille fotball etter bryllupet, og at jeg var alene som nygift. Mye trening, mye familie, mye av søskene mine og mamma. Man blir ikke bare kjent med meg, men også de rundt meg.

Den kommende sesongen av Bloggerne har premiere 2. april på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

