Frances McDormand ble frastjålet Oscar-statuett

Natt til mandag gikk Oscar-utdelingen av stabelen i Los Angeles.

Skuespiller Frances McDormand (60) vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i «Three Billboards outside Ebbing, Missouri». Ifølge CNN ble 60-åringens Oscar-statuett ble meldt savnet under Governors Balls etterfest.

Los Angeles Police Department kan melde at en 47 år gammel mann ble arrestert, mistenkt for å ha stjålet statuetten. En talskvinne for politiet i Los Angeles forteller at flere amerikanske medier at mannen er nå varetektsfengslet, og kausjonen er satt til 20000 dollar.

Flere amerikanske medier melder at Francis ble sett gråtende utenfor etterfesten da statuetten ble ikke ble funnet. Francis ble hyllet for sin rørende tale under Oscar-utdelingen. 60-åringen uttalte seg rundt #MeToo-bevegelsen som har oppstått iløpet av det siste året.

