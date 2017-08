Foto står sentralt i Taylor Swift-rettssak i USA

Et fotografi av den amerikanske artisten Taylor Swift (27) og en radiovert står sentralt i en rettssak som har begynt i Denver i USA. Popartisten er kjent for plater som «Taylor Swift» og «Fearless».

Retten må ta stilling til om bildet er av en slik karakter at det rettferdiggjør at artisten sørget for å få ham sparket. Bildet viser David Mueller med sin høyre hånd bak sangeren, like nedenfor midjen hennes, før en konsert i 2013. Det er uklart om han rører henne. Begge smiler på bildet.

Swifts advokater hevder at fotografiet beviser at Mueller grafset på henne. Mueller mener på sin side at det viser at han prøver å komme med på bildet.

– Han la hånden sin på kjolen min og kløp meg i baken, sier Swift.

Blant dem som vil vitne i saken er Taylor Swifts mor og artistens livvakt.

