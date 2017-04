Folk tuller med Facebooks story-funksjon på Twitter

Du har helt sikkert lagt merke til den nye story-funksjonen på Facebook som gjør det mulig for deg å dele øyeblikksbilder fra dagen din - akkurat som på Snapchat.

Facebook forsøkte å kjøpe opp Snapchat i 2013, men mislyktes, skriver Independent.

I etterkant har Mark Zuckerberg latt seg «inspirere», om ikke vi skal si hermet, etter flere av funksjonene til Snap. På Instagram, så Whatsapp og nå også på gode, gamle Facern.

Nå går det en joke på internett som går på hva som kommer til å få story-funksjon neste gang, og mange av forslagene på Twitter er, vel, ganske kreative. Og veldig morsomme!

Sjekk ut under:

Rihanna's forehead in 2017 will now have stories pic.twitter.com/WOgdhFvZvP — hasan (@shebopsblog) 7. april 2017

New update out: The Holy Bible will now have stories. pic.twitter.com/Yb3vewy6lh — zwash (@ZachWashburn) 7. april 2017

Pokédex will now have stories pic.twitter.com/Fj6yXyxtMr — Red (@_MasterRED_) 5. april 2017

bananas in 2017 will now have stories pic.twitter.com/4973Gk2ekj — memes (@memetribute) 4. april 2017

Medieval manuscripts created by monks during the 14th century will now have stories pic.twitter.com/IUIK6MT8BX — Medieval Reactions (@MedievalReacts) 5. april 2017

Air conditioners this summer will now have stories. pic.twitter.com/iuDFWkYxeH — Vince Puccini (@vincepuccini) 9. april 2017

Netflix will now have stories. 😏 pic.twitter.com/BpDFQn7bG3 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 5. april 2017

