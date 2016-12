Filmtrailer fra virkeligheten: - 2016 har vært som en skrekkfilm

(SIDE2): Det siste året har mediene vært fulle av triste nyheter - og flere av dem var overraskende for de fleste.

En rekke legender har gått bort i 2016. At noen kjente mennesker dør i løpet av et år er helt naturlig, men dette året har usedvanlig mange av verdens mest kjente skikkelser gått bort.

Men også på andre arenaer har det vært negative nyheter. Så mange at enkelte ser på 2016 som et marerittår.

Nå har Friend Dog Studios laget en skrekkfilmtrailer som viser at året like gjerne kunne vært en skrekkfilm.

Videoen ble lagt ut på YouTube på onsdag, og den spres nå i sosiale medier. I natt la Facebook-siden The LAD Bible ut filmen, og i løpet av noen timer er videoen sett over 21 millioner ganger. På studioets egen Facebook-side er videoen sett nesten to millionger ganger.

Se filmtraileren her:

