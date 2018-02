Fergie får kritikk etter en uvanlig tolkning av nasjonalsangen

Flere ikoniske sangere har tolket den amerikanske nasjonalsangen på måter vi aldri vil klare å glemme. Noe vi heller ikke kommer til å glemme i nærmeste fremtid er Fergies merkelige versjon av låten som fikk de fleste til å rynke på nesen.

Fergie (42) fikk æren av å synge den amerikanske nasjonalsangen «Star-Spangled Banner» under årlige NBA All-Star Game som gikk av stabelen natt til mandag.

Les også: American Music Awards: Christina Aguilera gjorde en hyllest til Whitney Houston, og folk ble ikke særlig begeistret

42-åringen ga publikum en blues-aktig (eller var den litt jazzete?) tolkning av nasjonalsangen, noe som helt klart ikke falt i smak hos flere i forsamlingen. Talkshowvert og moromann Jimmy Kimmel kunne ikke la være å glise da kameraet fanget flere reaksjoner i salen.

To ruin your Monday and your ears, here’s Fergie for you. pic.twitter.com/R5t6guyE0H — Alexander Thian (@aMrazing) February 19, 2018



De fleste som har stått på en scene kan forstå at det ikke alltid er like lett å treffe alle toner, men Fergie bommet ganske grovt et par ganger :(

Det kan være at Fergie selv trodde hun gjorde en bra jobb, men fansen på Twitter en helt annen mening.

Reaksjonene var skamløse:

Players faces during Fergie’s rendition of the National Anthem... pic.twitter.com/QQ3VXaBchT — Darren Rovell (@darrenrovell) February 19, 2018



Er vi enige om at denne hunden kanskje sang bedre enn Fergie?



Har Fergie virkelig vekket alle dyr i USA?

Fergie’s anthem woke pigs and sheep in petting zoos all across America. — bob saget (@bobsaget) February 19, 2018



Ikke engang Khloe Kardashian vet hva som foregår 🤔

This All Star opening is confusing me. WTF is going on? Anyone? — Khloé (@khloekardashian) February 19, 2018



¯\_(ツ)_/¯

#Fergie didn't sing the National Anthem that America needed, she sang the anthem that America deserved. 😂 — Odd Outlaw⚪ (@oddoutlaw) February 19, 2018



Bedre lykke neste gang, Fergie :(

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen