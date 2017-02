Fem ting gutter gjør som betyr at de bare vil ligge med deg

Det er sikkert mange av disse punktene du allerede har tenkt over, men som du finner opp en naturlig forklaring på - fordi du er så himla forelska.

Som at han aldri ringer eller tar kontakt i ukedagene, men sender deg plutselig en SMS klokken 03.20 på lørdag kveld. Det logiske er jo selvsagt at han ikke er interessert ... eller kan det hende at han ikke har hatt strøm på mobilen? Eller at han bare har glemt avtalen? Eller at han jobber mye overtid for tiden?

Nope - han er faktisk ikke keen.

Dette er punkt nummer 2 i svenske Modettes liste over fem ting gutter gjør som betyr at han ikke er ute etter noe forhold. Altså, punkt to: Han tar kun kontakt i helger og på kvelden.



Her er fire andre tegn du burde være klar over:







