Fem gode tips til en første date

Hva skal man gjøre på første date, og hvordan få til en vellykket første date, er spørsmål mange single stiller seg og har noia for når de skal møte noen for aller første gang.

Match har nylig gjort en undersøkelse blant 1000 single nordmenn om hva de mener er en god eller dårlig første date.

Gjennom undersøkelsen kan du også plukke opp noen gode tips hvis du skal på første date med noen snart.

Dette kan dere gjøre

Det viste seg for eksempel at en av tre synes det er en god idé å stikke og ta en kaffe på første daten.

- Det knytter seg mye nerver og forventninger til den første daten. Men å ta en kaffe er veldig lavterskel. Det er en setting hvor det er lett å være seg selv uten å måtte anstrenge seg for mye, sier Robin Rutberg Goncalves i Match.

I en annen undersøkelse Side2 nylig skrev om, kommer det frem at mange også liker å bli invitert hjem på middag, eller gå ut og ta en drink sammen.

Jenter, det er lov å prøve seg

Punktet i undersøkelsen hvor det er størst forskjell mellom jenter og gutter, er imidlertid på om det er lov å prøve seg eller ikke.

Mens 97 prosent av gutta ikke har noe i mot at daten deres er litt klåfingra, mener 2 av 5 jenter at klåing på første date er en deal-breaker.

– Gutter og jenter har åpenbart ulike oppfatning om hva som er greit og ikke den på første daten. Gutta er generelt mer frempå, og har åpenbart mye å hente på å ta det litt rolig i svingene. Et tips er å prøve å lese kroppspråket og vurdere om daten er åpen for nærkontakt, fortsetter Goncalves.

Unngå å snakke om eksen

Men unngå for all del å snakke om eksen din på første date. 61 prosent av de spurte mener dette er et tema man bør unngå.

Tidligere har Side2 også skrevet om andre temaer man bør unngå å snakke om på første date. For eksempel hvor mange man har ligget med, om man skal dra hjem sammen etter første date og om jentene skal gjøre husarbeidet.

Legg vekk mobilen og fokuser på å ha det koselig på den du er på date med, er rådet fra de spurte nordmennene i en ny undersøkelse fra Match.





Legg vekk mobilen

Det er irriterende å være ute med noen som alltid sjekker mobilen - det synes i alle fall gutta.

Hele 48 prosent sier det er irriterende om jentene de er på date med sjekker den for ofte, og sier det er hovedårsaken til at daten ikke fører noe sted.

Rydd hjemme

Skulle dere få lyst til å reise hjem til hverandre, er det alfa og omega å ha det ryddig og koselig.

50 prosent av de spurte jentene mener nemlig at en rotete leilighet er grunn god nok til å stikke hjem.

