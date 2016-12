Far hevder populær leke banner i søvne

(SIDE2): En kanadisk far reagerer på datterens nye leketøy, som han mener banner i søvne, skriver Buzzfeed. Nå har flere kastet seg på kritikken - mens andre ikke skjønner oppstyret.

Tidligere i måneden advarte Forbrukerrådet mot to andre populære leker.

Utsolgt overalt



Hatchimals er en av årets aller mest populære leker, og den befant seg under utallige juletrær verden rundt denne julen.

I Norge har det interaktive leketøyet vært utsolgt i nettbutikkene i minst to måneder. Den siste måneden har det vært nesten umulig å finne den også i fysiske lekebutikker. Det samme har skjedd i andre land, og på bruktmarkeder som eBay har man kunnet kjøpe leken til over dobbel pris.

Poenget med leken, er at barna skal vise omsorg. Leken befinner seg først i et egg, og barnet må ta vare på egget helt til Hatchimal klekkes. Deretter hakker den seg ut av egget, og den lille, myke fuglen er klar for å møte verden.

Se leketøyet i aksjon her:

Men det er altså ikke bare uskyldig moro, mener kanadiske Nick Galego. Leketøyet kan nemlig snakke, og han mener at fuglen sier «Fuck me» i søvne.

Se her:

Banner den?



Når sant skal sies, høres det ikke helt ut som «Fuck me», og flere latterliggjør problemstillingen i sosiale medier. Men mange er likevel enige med Galego.

Videoen er sett over 1,2 millioner ganger på YouTube, og flere har lagt ut lignende videoer med samme budskap.

- Jeg er ganske sikker på at den sier «Fuck me», sier han ifølge CTV News.

Kona Sarah mener lyden ikke kommer tydelig nok fram i klippet.

- Jeg forventer ikke at alle hører det like klart som jeg gjør. Men når du er her er det ingen tvil, sier hun ifølge NY Post.

Wow, just learned #Hatchimals started swearing - Were they placed next to TED in the Warehouse? #swearing #toys taking over the WORLD! — Chris Tian (@RnBChris_Tian) 30. desember 2016

Ha... they say #Hatchimals are saying "Hug me" in their sleep. Doesn't sound like that to me! 😅😍 — Betsy Coffey (@betsycoffey) 30. desember 2016





- Tilfeldige lyder



På sin Facebook-side skriver Spin Master, som produserer Hatchimals, at det ikke er et bannende leketøy.

- Hatchimals snakker sitt eget språk, skapt av tilfeldige lyder. Vi kan forsikre om at Hatchimals ikke sier noe upassende, skriver de.

Les også: Lover pengene tilbake hvis du har kjøpt i-Que og Cayla

Les også: Forskere: – Spedbarn bør dele rom med foreldrene