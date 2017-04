Fans fra hele verden drar på Skam-safari i Oslo

– Vi hadde trodd det skulle komme flest fra Sverige og Danmark, men de har kommet fra hele verden. Sør-Korea, Kina, Ungarn, Nederland, Spania, i dag en jente fra Japan, sier Nina Søraa.

I rød kåpe har Skam Safari-grunnleggeren akkurat fulgt en liten gruppe rundt til velkjente Skam-steder i hovedstaden. At det er en regntung torsdag legger ingen demper på stemningen. Turene går hver torsdag og lørdag kl. 11, og startet opp i februar.

– Det har vært over all forventning! sier Søraa om oppslutningen.

Naoko Takayanagi fra Japan, Dorte Terkelsen og datteren Nanna lytter ivrig til SKAM safariguide Nina Søraa (tv) som forteller om Nils Bech som synger O helga natt i Sagene kirke i sesong tre.

Dansk-norsk union

Som seg hør og bør en nettserie som har fått en bred, internasjonal fanskare, ble ideen til Skam Safari klekket ut langt fra Norge.

Nina Søraa er student på utviklingsstudier, og var på internasjonal utveksling i Sør-Afrika. Der var også Dennis Kristensen, dansk Skam-fan.

– Det var de andre studentene som begynte å snakke om Skam. Da innså vi at det ikke fantes noen safari, og bestemte oss for å gjøre det selv, sier Søraa, som sammen med to andre guider fikser Oslo-biten, mens Dennis tar seg av det administrative.

SKAM guide Nina Søraa (tv) viser turister fra Japan og Danmark, St. Hanshaugen der mange av scenene fra SKAM utspiller seg.

I alle aldre

Skam Safari lever sitt eget liv, litt som serien, forteller Søraa. Men viktig har det vært å få turen inn på Visit Oslo og kalenderen der. På Trip Advisor er alle 12 som har skrevet anmeldelse, enige: "Ypperlig".

– Hvem dukker opp for å guides rundt til benker, videregående skoler, blå dører, kirken der Nils Bech sang "O Helga Natt" og broen der Noora og William kysset for første gang?

– Mest damer, men det kommer menn også. De er i alle aldre, og er både vennegjenger, kjærestepar og mor og datter på tur, svarer Søraa, som påpeker at Skam Safarien er mer enn bare location-høydepunktene fra serien:

– Vi som er guider, er unge. Vi tar med de besøkende til vårt Oslo, som er andre steder enn det de som turister ellers ville besøkt, men som er der Skam-karakterene ville vanket.



SKAM guide Nina Søraa (th) viser turister fra Japan og Danmark, Hartvig Nissen skole, der mange av scenene fra SKAM utspiller seg.

Flere timer

De Skam-ivrige besøkende møter opp ved Kulturkirken Jakob, og går i følge bort til Elvebakken, der Even først gikk på skole. Derfra bærer det til leiegården der Noora bor i kollektiv – med den nå verdensberømte blå inngangsporten.

Neste stopp er utestedet Blå, og guidene snakker om ungdomskultur i Oslo, før det bærer oppover langs Akerselven – mens safarideltagerne får høre om utviklingen fra arbeiderkultur til oljenasjon. Matpause blir i Mathallen på Vulkan, der de kan spise fiskekaker slik Noora likte å spise dem – varme.

På fotturen videre bringes safarien inn i virkeligheten bak suksesserien: De vises Westerdals, der Skam-skaper Julie Andem gikk, og et stykke lenger opp Teaterhøgskolen, der to av Skam-skuespillerne – Carl Martin Eggesbø (Eskil) og Ina Svenningdal (Chris) ble tatt opp i fjor.

SKAM guide Nina Søraa viser turister fra Japan og Danmark, Hartvig Nissen skole, der mange av scenene fra SKAM utspiller seg.

Kirkestund

På Sagene går Skam Safari-turen inn i kirken der Nils Bech julesang seg til langt større berømmelse enn for sine anerkjente egne skiver – mens Isak løper for å finne Even.

– Så tar vi en pause på Kaffebrenneriet. Vi sier at dette ikke er kafeen fra serien, som ligger på Frogner, men at det ser helt likt ut, forklarer Nina Søraa – som deretter skysser sin lille flokk inn på bussen til St. Hanshaugen og Skam-lokasjoner der. Så ny busstur, og voila:

– Grand finale blir på Hartvig Nissen. Der er benken, der er det ikoniske eksteriøret, sier Søraa om skolen som opplevde søkereksplosjon i kjølvannet av serieeksponeringen.