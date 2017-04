Etterlyser babygossip: Hva skjer med Liam Paynes sønn?

Derfor begynte vi å søke i sosiale medier og magasiner, og fant ... nesten ingenting nytt!

For nesten en måned siden ble One Direction-stjernen Liam Payne (23) og artistkjæresten Cheryl Cole (33) foreldre for første gang.

De annonserte stolt nyheten på Instagram, med foto og søt tekst.

Men siden den gang har det vært stille rundt foreldretilværelsen. Vi vet ikke engang navnet på babyen! Og nå begynner fansen og magasinene å bli utålmodige.

OK! har skrevet en sak om hva vi vet om den nyfødte så langt, og det er stort sett bare fødselsvekt og at alt står bra til.

The Sun har også en oppdateringssak denne uken, men kommer ikke lenger enn at i 2012 uttalte Cheryl at hvis hun noensinne får en sønn, skal han hete Alfie.

MEN, Liam har også snakket om navn i tidligere intervjuer.

- Jeg liker navnet Taylor. Taylor er nøytralt for både gutter og jenter.

Ellers har den rettsmedisinske eksperten Joe Mullins studert bilder av Cheryl og Liam, og brukt datateknologi for å spå hvordan sønnen kommer til å se ut:

Fremtidige mini-Liam?

Det er ikke veldig overraskende at paret verner om sin nye tilværelse, de deler generelt lite fra privatlivet, og fortalte ikke om graviditeten før Cheryl hadde en tydelig kul på magen. OK! skriver også at paret har bestemt seg for å holde barnet unna rampelyset, og sosiale medier.

Cheryl Cole og Liam Payne kan ikke skjule graviditetet

Altså må vi vente på mer foto og navn. Imens, sjekk det søte svaret Liam ga til en fan:

"He's great, he's good. I love him and I miss him a lot" - @LiamPayne talking about his son — pedro (@paynelessly) 19. april 2017