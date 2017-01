Esben «Dansken» Selvig: - Jeg holdt på å ødelegge meg selv

(SIDE2): - Jeg følte at tiden nå var moden for å være med på dette programmet. Det er noe med å ha noe å se tilbake på. Det siste året med Klovner i kamp har jeg skjønt at vi jo har holdt på en stund. Da er det ok å se litt tilbake og gjøre opp et regnskap, sier Esben «Dansken» Selvig til Nettavisen.

Lørdag var han første artist ut i TV 2s nye sesong av «Hver gang vi møtes». «Dansken» fikk sine låter tolket av Ida Maria, Benny Borg, Åse Kleveland, Hanne Sørvaag, Eldar Vågan og Margaret Berger. Det var både sårt, vemodig, euforisk og morsomt.

Fredag slapp TV 2 klippet der Eldar Vågan rørte «Dansken» nesten til tårer

SE ELDAR VÅGAN FREMFØRE «SYNG» HER





Tvilen på eget talent



- På tross av musikkstil og alder, er opplevelsen av ensomhet, tvilen på eget talent, motgangen, som er selvvalgt, noe vi alle har kjent på. Samtidig er «Hver gang vi møtes» en ekstrem, komprimert opplevelse. Det å spille helt nye låter som du aldri har gjort live, før foran et publikum som er artister, er veldig utfordrende, og det tror jeg ikke folk tenker på som sitter hjemme og ser på, sier han.

HVER GANG VI MØTES I 2017: Esben Dansken Selvig, Margaret Berger. Eldar Vågan, Ida Maria, Benny Borg og Åse Kleveland skal sette hverandre i stevne og underholde TV-seerne denne vinteren.

Esben «Dansken» Selvig delte både minner fra oppveksten og sin tid i både Klovner i kamp og Yoga Fire.

Esben Selvig er dansk, men vokste opp i Norge med dansk mor og norsk stefar.

TIDEN VAR MODEN: Esben Selvig har preget norsk hip hop med både Klovner i Kamp og Yoga Fire. Han sier at han følte tiden var riktig for å se tilbake på en lang musikkarriere i Hver gang vi møtes.

- Begrav hjertet mitt i København



- Hele oppveksten pendlet mellom jeg mellom København og Oslo. Jeg har hatt to liv den dagen jeg dør. Jeg sier «begrav kroppen min på Tåsen (sted i Oslo red anm), men begrav hjertet mitt i København, sa Esben i programmet.

Han ble også spurt om hvordan rockelivet var for ham. Og Esben er ærlig på at han i en periode hadde problemer med å begrense seg.

- Jeg levde en lang periode der jeg ikke hadde noen å ta hensyn til, og da trengte jeg ikke å ta hensyn til meg selv heller. På et tidspunkt følte jeg at jeg var så destruktiv at jeg holdt på å ødelegge for meg selv. Årene gikk og mulighetsvinduet ble mindre og mindre. Jeg kjente at jeg hadde problemer med å begrense meg. Det har vært mye alkohol på tur, og det tiltrekker seg folk som synes det er gøy å makse, sa han i programmet.

Det var da han møtte kona Rebecca Medbøe i 2008 at han skjønte at han måtte ta noen grep. I dag har de tre barn.

Måtte skjerpe meg med én gang



- Jeg måtte skjerpe meg og jeg måtte skjerpe meg med én gang. Hun var tydelig på at «jeg har barn, jeg har et liv». Det har ikke vært lett, det har ikke vært gjort i en håndvending. Men jeg har fått et mye bedre liv enn før, sa han i programmet.

- Jeg tror det er en utbredt yrkesskade for dem som har natten som arbeidstid og festen som arbeidsplass, sier Esben Dansken Selvig om alkoholforbruket i dag.

Til Nettavisen sier Selvig at han ikke hadde så voldsomt behov for å være personlig i programmet, men at det heller ikke gjør noe å dele den historien.

- Jeg tror det er en utbredt yrkesskade for dem som har natten som arbeidstid og festen som arbeidsplass. Det er viktig at man har et indre kompass. Og når du får noe som du er villig til å leve og dø for, skal jeg love deg at du kommer deg på tredemølla, sier han.

Tidligere sesonger av «Hver gang vi møtes» har bragt både seerne og deltakerne til tårer, som da Jørn Hoel rørte alle med sin sterke fan-historie.

Admiral P fortalte om sitt opprivende møte med Norge.

Mens Eva Weel Skram fortalte om en barndom med mobbing.

- Jeg ble alltid valgt sist som barn. Det var en vond følelse, fortalte Eva Weel Skram.

Mens OnklP skapte debatt da han omtalte eget liv og erfaringer med ordene: - Skjønner ikke at folk lager unger når de ikke har alt på stell.

I etterkant skapte OnklP og Jaa9s en ny hit som oppsto i Facebook-koket etter TV-provokasjonen.

SE JØRN HOEL FORTELLE OM ANGSTEN DA HAN BLE KALT MEST SEXY:

SE HENNING KVITNES VIDUNDERLIGE VERSJON:

SE EVA WEEL SKRAM FORTELLE OM BARNDOMMEN:

SE WENCHE MYHRE FORTELLE OM BARNESYKEHUSET MED HENNES NAVN: