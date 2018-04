Erik Sæther raser mot Newa Reza på Paradise Hotel: - Seriøst, det klikker for meg

Det blir ikke ordentlig liv på Pærra uten inntriger 🌴

Slik kommer det nok til å bli for tidligere partnere Erik Sæther og Newa Reza. Under kveldens parsermoni innrømmer begge at de lenger ikke kommer overens etter at Erik valgte Ingrid Aguiliz over Newa.

- Det ble til at jeg ville ha Ingrid som partner, og dette hadde vært planlagt i fire uker, forteller Erik under kveldens parsermoni. Videre forteller bodøværingen at han ikke kunne dy seg da sjansen først dukket opp.

Les også: Paradise Hotel: - Sinnssykt dårlig gjort å rotte seg sammen og gå mot en person

Dette falt ikke i god smak hos Newa.

- Det sier litt om vår partnerskap når du innrømmer at du hadde planlagt å stå med Ingrid i fire uker. I løpet av de fire ukene har vi stått sammen, og du har tenkt å være med noen andre. Det sier litt om hvor drittsekk du er, slår Newa til.

I tidligere episoder har Erik i flere anledninger pratet åpent om å få ut Newa i håp om å få en ny partner som han kan spille trygt med. Likevel forteller 20-åringen at han aldri ville gjort noe slikt mot sin tidligere partner.

- Hun er mye mer opptatt av å høre på hva alle andre sier enn å tro på meg.

Newa sier videre at Erik gradvis holdt Newa på avstand før han byttet partner med Ingrid, og oppfattet den merkelig oppførselen som en «douchebag move».

- Plutselig så går han å ligger med Ingrid, og sier ingenting til meg. Dette får jeg høre av andre.

20-åringen raser mot Newa og forteller at han hadde sendt ut henne da sjansen først dukket opp i forrige parsermoni, men rådet henne i å stå med deltakeren Marius Pettersen.

- Jeg er glad i deg, og vil alltid passe på deg. Men, seriøst - hold kjeft, forteller Erik.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen