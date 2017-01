Er Kendall Jenner og A$AP Rocky på dater'n?

Supermodell Kendall Jenner (21) og artisten A$AP Rocky (28) har blitt sett sammen flere ganger i det siste, noe som har fått rykter om at de to dater til å blusse opp.

Nylig ble de sett sammen mens de handlet smykker hos en gullsmed i New York og i helgen var de i Paris sammen i forbindelse med moteuka.

Innimellom visningene tok Kendall Jenner seg ifølge People tid til å gå på loppemarked med den kjente rapperen.

Det var i august i fjor at ryktene rundt en mulig romanse mellom Kendall og A$AP begynte å svirre. Da uttalte en kilde at de to nå datet for alvor.

Ingen av dem har bekreftet noe forhold ennå, men det er tydelig at de er gode venner.

People lister opp mange anledninger hvor de to skal ha blitt sett sammen den siste tiden. Blant annet i Malibu i desember, og i Miami hvor de festet sammen. I oktober møttes de på et hotel i Los Angeles.

Og vi håper jo litt da, på at det skal gå veien for Kardashian-klanens definitivt søteste medlem og en av hiphopens best kledde dudes.

Les også: Kendall Jenner: - Kall meg gjerne gammeldags, men det er slik jeg liker det

Og denne: Fansen reagerer på dette bildet av Kendall Jenner

Kendall Jenner og A$AP Rocky så ut til å ha det superkoselig sammen da de nylig var i New York og handlet smykker sammen.

Kendall Jenner i et tankefullt øyeblikk da hun og A$AP Rocky var ute og handlet sammen i New York.

Både Kendall Jenner og A$AP Rocky er kjente profiler innen motebransjen. Kendall er mest kjent som modell, mens rapperen A$AP Rocky har stor lidenskap for mote.