Er Katy Perry og Orlando Bloom på dater'n igjen?

Selv om det bare har vært unna et år siden Orlando Bloom og Katy Perry gikk fra hverandre, betyr det ikke at kjærligheten mellom dem nødvendigvis er død.

Ekskjærestene har satt i gang spekulasjon om en mulig gjenforening. *Spiller 'Love Is In The Air* i bakgrunnen.

Paret ble nylig sett sammen på Amilla Fushi i Maldivene av noen ivrige fans.

Flere kilder bekreftet at det var paret til People. Både Orlando og Katy rocket caps, og gjorde alt de kunne for å ikke bli sett. Dessverre klarte de ikke helt å lykkes med det.

Katy Perry with Orlando Bloom today ... 👀 pic.twitter.com/TkoDOuFoMM — KATY PERRY NEWS (@KPInfos) January 4, 2018



Orlando Bloom tok til Instagram der han la ut et bildet med geotag fra samme sted. Under bildet skriver Orlando at han ser frem til 2018.

August 2017 ble paret sist sett kyssende under Ed Sheeran-konsert flere måneder etter at de gjorde det offisielt slutt. Katy avkreftet ryktene i fjor da spørsmålet om Orlando Bloom dukket opp under et intevju med The Morning Mashup.

I følge People fortalte Katy at det var fint å ha mennesker rundt seg som brydde seg om henne, og at hun ikke hadde så voldsomt mye tid til å treffe andre om dagen.

