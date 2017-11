Er Justin Bieber og Selena Gomez på dater'n igjen?

Justin Bieber prøver hardt å vinne hjertet til sin ekskjæreste Selena Gomez, og det ser ut til han er på god vei til å få det som han vil.

Selena har fortsatt ikke pratet åpent om bruddet mellom henne og sangstjernen The Weeknd som ble kjent tidligere denne uken, men det har ikke stoppet henne i å henge sammen med Justin.

I følge Daily Mail har de allerede rukket å henge sammen fire ganger på rad etter at bruddet. Bare se hvor lykkelige de ser ut sammen!

Selena ble sist sett på sidelinjen under Justins hockeykamp i Los Angeles. Deretter ble hun fotografert sammen med Justin iført med hockeydrakten hans.

Fansen på Twitter jubler over gjenforeningen med hashtaggen #JelenaIsback, og gleden kan de fleste ikke holde tilbake.

my jelena heart is so happy 💗💯 pic.twitter.com/4f5i8xnS6H



Mens andre mener at de har godt av å være borte fra hverandre.

Jelena is not relationship goals. Their relationship's hella toxic

i swear if we get photos of jelena kissing soon im gonna get such a bad migraine