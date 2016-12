Er Jennifer Lopez og Drake et nytt superpar?

(SIDE2): Selv om det er romjulstid, betyr ikke det at ryktebørsen i Hollywood stopper opp.

Nyeste på ryktebørsen er at artist og skuespiller Jennifer Lopez (47) skal ha funnet tonen med rapper Drake (30).

Spekulasjonen om at de to er et par har svirret noen uker, men fikk nye ben å løpe på etter Lopez la ut et bilde av de to på sin Instagram-konto.

På bildet ser man Drake gi sangerinnen en god klem.

Et bilde publisert av Jennifer Lopez (@jlo) tirsdag 27. Des.. 2016 PST





Blitt observert sammen



Rapperen skal den siste tiden ha blitt observert på flere av Lopez' Las Vegas show. Drake og Lopez skal også ha vært på stevnemøte på en av Hollywoods finere restauranter, melder amerikansk tabloidpresse.

Bildene og spekulasjonene til tross, hverken Lopez eller Drake har bekreftet forholdet, skriver den britiske tabloidavisen Mirror.

Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE Et bilde publisert av Jennifer Lopez (@jlo) søndag 11. Des.. 2016 PST

Ikke fornøyd



Om Instagram-bildet ikke er nok bensin på spekulasjonsbålet, skriver Mirror at Drakes ekskjæreste Rihanna (28) skal være lite fornøyd med den påståtte romansen.

Ifølge Eonline, skal Rihanna ha stoppet å følge Jennifer Lopez på sosiale medier etter hun la ut bilde av Drake og henne på Instagram.

Drake og Rihanna avsluttet sitt forhold i oktober, mens Lopez brøt forlovelsen med sin kjæreste gjennom fire år, Casper Smart, tidligere i 2016.

Rihanna og Lopez er gode venninner, og ifølge kilder nær Rihanna skal 28-åringen være skuffet.

- Folk i Rihannas omgangskrets forteller at hun er veldig misfornøyd med det hele. Det er bare noen måneder siden hun og Drake var sammen. Jennifer er en av hennes nærmeste venninner i bransjen, noe som gjør det hele ekstra sårt, sier en kilde til Mirror.

Lopez har vært gift tre ganger tidligere og har tvillinger med sin eksmann Marc Anthony.