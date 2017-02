Er dette tidenes mest uheldige tatovering?

Tatoveringen til danske Angelina Isabella (16) skal egentlig symbolisere sammhold og tillit, men nå skaper den heller latter i sosiale medier, ifølge Metroexpress.

- Den skal egentlig forestille to hender, som symboliserer min mor og meg. Kjedet i midten skulle symbolisere vårt samhold og vår tillit, sier Angelina til den danske avisen.

Inspirasjonen til de to hendene hentet hun etter å ha funnet et bilde på nett, og kjedet i midten ble lagt til motivet.

Hender og halskjede ...







Angelina innrømmer at resulatet ikke ble helt ultimat. Hun ser humoren i å vise fram en tatovering som ligner på en penis, men innrømmer at hennes neste tatovering blir en cover-up.

Hun sier videre om tatoveringen (ja, vi lar det stå på dansk!):

- Folk siger, at det ligner en tissemand. Der er få som siger at de slet ikke kan se noget perverst i den, men langt de fleste siger at det ligner en tissemand, sier hun til mx.

Nå deles bildene hyppig i sosiale medier 😂😂😂

