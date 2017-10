En mystisk skikkelse dukket opp på Kylie Jenners Snapchat. Da gikk fansen amok på Twitter

Kylie Jenner (20) delte nylig en video på Snapchat der hun viser frem den nye garderoben sin.

Realitystjernen/skjønnhetsdronningen holder en forholdsvis lav profil om dagen, midt i graviditetsryktestormen som raser rundt henne og halvsøsteren Khloe Kardashian.

Men King Kylie-fansen, som antakeligvis allerede er i Halloween-mode og ser spøkelser overalt om dagen, er våkne som alltid og var kjappe til å legge merke til en skikkelse som lignet mistenkelig på skrekkfilmkarakteren Freddy Krueger fra Nightmare on Elm Street:

Did anyone notice this on Kylie's Snapchat? It appears immediately! WTF! 😱😱😱 @KylieJenner pic.twitter.com/xZGyJT2Oax