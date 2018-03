Emma Watson har angivelig funnet lykken med «Glee»-stjerne

Lykke for Emma Watson og Chord Overstreet? 😍

Flere amerikanske medier melder at Emma Watson og tidligere «Glee»-stjerne Chord Overstreet har blitt kjærester. En kilde nær Emma forteller Harper's Bazaar at 27-åringen ønsker å holde forholdet privat.

- Det er helt vilt, men de treffer hverandre, selv om Emma gjerne vil holde det privat, forteller kilden.

Les også: Emma Watson er singel - igjen

En annen kilde forteller Page Six at det ikke finnes noe romanse mellom det angivelige kjæresteparet, men at de kun er gode venner.

Emma Watson under Vanity Fair Oscar Party.



Spekulasjonene startet da Emma og Chord ble sett sammen under Vanity Fairs etterfest under Oscar-utdelingen. Flere medier melder også at det påståtte paret har blitt sett på konsert sammen i Los Angeles.

Emma har vært beskyttende ovenfor hennes forhold, og unngått alle spørsmål som gjelder hennes kjærlighetsliv. I et intervju med Vanity Fair forklarer skuespilleren at hun vil gjerne holde det temaet privat.

- Jeg kan ikke droppe å snakke om kjæresten min i et intervju, og så forvente at paparazziene ikke tar bilder av meg når jeg er hjemme og slapper av. Man kan ikke få i både pose og sekk, sa hun til Vanity Fair tidligere i år.

27-åringen datet William Night, men gjorde det slutt etter to år sammen. Eksparet ble sist sett i mai i 2017.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen