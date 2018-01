Emma Roberts debuterte den røde løperen med en ny sveis, og fansen på Twitter var ikke helt begeistret

Det finnes to typer mennesker der ute: De som gjemmer seg etter en dårlig hårklipp og de som eier hårklippen sin som bare det!

Under den årlige Critics' Choice Awards, som gikk av stabelen natt til fredag, ble Emma Roberts nettets største snakkis. Det var ikke bare Emma Roberts antrekk som stjal oppmerksomheten, men også panneluggen fikk langt mer oppmerksomhet enn man skulle tro.

Fansen på Twitter fikk delte meninger om Emmas nye hårsveis.

De fleste visste ikke helt hva de skulle føle.

What the heck Emma Roberts. pic.twitter.com/9Cnt1odMeb — Kayla Rae Colgan🦄 (@KaylaColgan) January 12, 2018

Emma Roberts is me when I lock myself in the bathroom at 3am and emotionally cut my hair pic.twitter.com/Sd5bKEyjWO — Joseph• (@Josephcainn_) January 12, 2018

Emma Roberts new haircut is like what everyone is afraid they’ll look like if they get bangs — k 💌 (@pradapremiere) January 12, 2018

Mange forsvarte skuerspilleren og kveldens hårsveis:

emma roberts is gorgeous, so shut the f up pic.twitter.com/ZdGaucOIoU — αrιαnnα’s mιnd (@ari_lanza02) January 12, 2018

Emma Roberts is slaying that hair so shut up, she looks gorgeous https://t.co/nT7WTjulsE — Bella 🌙🌸 (@isabellaop5) January 12, 2018



Vi er sikler over Emmas pannelugg, og synes at hun rocker den akkurat som man skal 😍

Emma, som er niesen til selveste Julia Roberts, har blitt en sukssesfull skuerspiller. Hun har blant annet vært med i serier som American Horror Story: Freak Show, Scream Queens og filmen Wild Child.

