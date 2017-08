Emilia Clarke disser Jon Snow på Instagram

Denne saken inneholder avsløringer for deg som ikke har sett episode fem fra sesong 7 av Game of Thrones. For deg som er oppdatert: Emilia Clarke er skikkelig morsom på Instagram.

På mandag ble «Eastwatch» sendt, og da kunne vi se at Jon Snow (Kit Harrington) fikk nærkontakt med en av Daenerys Targaryens (Emilia Clarke) drager, Drogon. Drogon virker først fiendtlig, men roer seg når King in the North strekker ut hånden. Dragen lar Jon klappe den.

Og det er dette Emilia Clarke tuller med i sosiale medier, og mener at Jon ikke skal bli for høy på seg selv. Til teksten «I mean, JEEEZE, one pet of a dragon and he thinks he's one of them», har hun lagt ut dette bildet:

Fansen har ventet på at Jon Snow og Daenerys Targaryen skal møtes. Det tok hele 63 episoder før to av hovedpersonene traff hverandre i GoT. Møtet mellom kongen i Nord og dragemoren gikk ikke helt etter planen, det ble i hvert fall ikke kjærlighet ved første blikk - som mange fans har håpet på (og det er kanskje like greit, da vi ennå ikke vet med sikkerhet hvem som er Jons biologiske far. I forrige sesong ble det avslørt at han ikke er barnet til Ned Stark, og det kan hende at han er en Targaryen).

De to karakterene begynner å finne tonen i HBO-serien, og i hvert fall på settet under innspilling. Forrige uke delte Emilia Clarke mer fra innspillingen:

