Emil (18) er eneste gutt på russebuss med 27 (!) jenter

Emil Holm (18) går studiespesialiserende ved Askim videregående skole. Han er russ i år og er med på bussen Flip Your Lid.

Bussen består av 27 jenter og Emil som eneste gutt.

Dette synes vi i Side2-redaksjonen var veldig kult. Derfor spurte vi Emil om hvordan det er å være den eneste gutten blant så mange jenter.

- For meg har det vært ganske naturlig å være med på buss med bare jenter, for jeg har vært med de fra starten av, sier han til Side2.

Emil sier han kun har fått hyggelige tilbakemeldinger.

- Jeg har kun fått positive reaksjoner. Jeg var litt skeptisk i starten for jeg var usikker på hva andre kom til å si, men folk synes det bare er kult og litt annerledes.

Emil Holm sammen med bussjef Marie Løken Hoel (t.v.) og økonomisjef Adele Martinsen.

Noen vil kanskje kalle Emil døøødsheldig - andre vil kanskje bli bekymret for drama og intriger med så mange jenter på én buss. Emil sier at det ikke er mye drama i det hele tatt:

- Det er ikke mye drama. Vi er alle gode venner og alle kjenner hverandre godt, så vi kommer godt overens.

Å være russ i 2017 innebærer blant annet å ha et såkalt dekknavn og/eller konsept.

Russebussgjengen til Emil valgte først Met Steps som sitt dekknavn. Navnet kommer fra serien «Gossip Girl», der det er noen trapper som kalles Met Steps, hvor Blair Waldorf spiser lunsj, og ingen får sitte over henne i trappen.

Det egentlige konseptet deres ble slippet torsdag 2. mars, og er altså Flip Your Lid som betyr «go crazy, angry, freak out».

Det har vært mye snakk om drøye russelåttekster de siste dagene, og det har også Flip Your Lid noen tanker om:

Emil og jentene er nemlig opptatt av at bussen deres skal fremstilles i et godt lys, og at sangene ikke skal inneholde ord eller setninger de ikke kan stå inne for. De har også gitt klar beskjed om at sangene ikke skal være nedtrykkende eller gi feil signaler.

Hanne Synnøve Eide og Nora Buvik er praktikanter i Side2.

Sjekk ut flere av bildene fra Flip Your Lid-gjengen under:

