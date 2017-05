Elizabeth Olsen: - Sliter med presset om å være så kul

Elizabeth Olsen (28) er lillesøsteren til de berømte tvillingene Mary-Kate og Ashley Olsen (31). (Barna fra Full House, som nå er etablerte skuespillere og IT-jenter).

Ashley Olsen, Elizabeth Olsen og Mary-Kate Olsen.

Elizabeth har fulgt i søstrenes fotspor, og blir et stadig mer etablert navn i Hollywood. Nå er hun aktuell i filmen «Wind River», og gjestet nylig filmfestivalen i Cannes.

Hun spiller FBI-agenten Jane Banner, som blir sendt for å løse et drap på en tenåringsjente som har skjedd i et indianerreservat. Taylor Sheridan er regissør på filmen - han står blant annet bak Hell or High Water og Sicario.

- Det er mange temaer vi kan trekke ut fra filmen, enten det er snakk om likestilling mellom kvinner og menn, eller om det er snakk om tabuet rundt voldtekt og det at offeret får skylden. Regissør Sheridan viser at du ikke kan skylde på offeret, sier Elizabeth i et intervju med Elle.

- Bare fordi du går rundt i undertøyet (slik som offeret i filmen), og noen ser deg, så ber du ikke om noe, det er ikke en invitasjon.

- Har ikke modellkropp



Videre i intervjuet snakker også 28-åringen om hvordan det er å jobbe i Hollywood-bransjen.

- Det er et privilegium å jobbe i denne bransjen, og jeg ville aldri byttet det ut, men jeg sliter med presset rundt det å være og se kul ut - som det å passe inn i kjolene som er laget for modellkropper. Jeg er ikke sånn. Jeg synes ikke at jeg er tjukk, og er veldig fornøyd med hvordan jeg ser ut, men jeg passer ikke inn i de klærne og det gjør meg ukomfortabel.

