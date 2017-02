Et brudd gjør vondt, så innmari vondt. Grining, trøstespising, trøstefesting, trøsteanalysering og sjukt forbanna er man også er til tider.

I tillegg kommer tankene om «hva hvis jeg bare hadde sagt det til ham, eller burde jeg sende han en SMS?»

Les også: 10 ting du aldri, aldri må gjøre etter et brudd

Du er ikke alene om å ha hatt disse tankene. Derfor har Sean Peter Drohan fra New York opprettet et Google dokument, og samlet alle tekstmeldingene folk skulle ønske de hadde sendt til eksen ...

- Disse meldingene når aldri fram, men ved å skrive dem ned, og offentliggjøre dem, gjør at du kan være ærlig i en verden som ellers gjør at du ikke føler at du kan være ærlig om hva du egentlig føler, sier Sean og legger til:

- Noen beskjeder er morsomme, andre er bra, og noen er triste. Men de fleste er bare ærlig og oppriktige, og det er ikke normalt i 2017.

Sjekk om du kjenner deg igjen i noen av disse SMS-ene, som man har vært frista til å sende til eksen:

«Jeg elsket hunden din mer enn deg»

«F*** you ... F*** you very muuuuuuuch. Ikke ta kontakt»

«Husker du at du sa til meg at jeg var for dum til å komme inn på Princeton? Vel, jeg ser ikke at du har kommet inn, hvem ler mest nå?»

«Innså ikke for liten penisen din var før jeg fikk et skikkelig bra ligg, etter at det ble slutt med deg»

«Jeg savner deg, min aller beste venn»

«Jeg klarte ikke å elske meg selv, så jeg krevde betingelsesløs kjærlighet fra deg. Jeg håper du en dag kan tilgi meg»

«Jeg er gravid»

«Jeg savner deg litt hver dag. Det er akkurat så lite at jeg ikke merker det, men det er også såpass mye at jeg konstant føler at en liten bit av meg mangler. Det er så mye jeg ikke fikk sagt før vi slo opp, og en del av meg håper på en ny sjanse. Jeg vil nok alltid elske deg, men det vet du. Jeg tror jeg bare vil at du skal vite det»

«F*** Youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu»

«Vær så snill å ta meg tilbake. Jeg elsker deg så høyt»

«Jeg datet deg fordi du var rik»

«Du var utro først, men jeg var mest utro»

«Ting ville vært mye letter hvis du gikk ned ni kilo»

«Du er et dårlig menneske»

Les også: 6 sikre tegn på at forholdet ryker